Посольство РФ в Израиле поддерживало связь с семьей освобожденного в Газе россиянина

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Посольство России поддерживало контакт с семьей освобожденного в Газе российского гражданина Андрея Козлова. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Дипломат подчеркнул, что все сотрудники российского посольства желают освобожденному россиянину возвращения к полноценной жизни после пережитых им испытаний.

"Мы разделяем радость родных и близких всех освобожденных заложников, ну и особенно, конечно, Андрея Козлова, который в числе четырех израильтян был освобожден сегодня. Он имеет российское гражданство. Все эти долгие восемь месяцев были в контакте с родственниками Андрея", – отметил посол, выступая в эфире.

Ранее стало известно, что силы ЦАХАЛ освободили четырех захваченных ХАМАС заложников, в числе которых был Андрей Козлов. Представители армии обороны Израиля подчеркнули, что врачи оценили состояние каждого из них как хорошее, но все же было решено направить их в медицинский центр имени Хаима Шибы для проведения дополнительного обследования.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В тот день сектор Газа с применением большого числа ракет обстрелял территорию Израиля. В качестве ответных действий силы ЦАХАЛ приступили к операции "Железные мечи".