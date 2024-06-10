Макрон распустил Нацсобрание и объявил о досрочных выборах

Фото: 123RF/palinchak

Французский президент Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) и проведении досрочных парламентских выборов.

"Франция нуждается в ясном парламентском большинстве, чтобы действовать в спокойствии и согласии", – приводит ТАСС слова французского лидера.

Первый тур досрочных выборов пройдет 30 июня, второй – 7 июля.

Отмечается, что таким образом Макрон признал поражение президентской партии "Ренессанс" на выборах в Европарламент, где она набрала в два раза меньше голосов, чем оппозиционная правая партия "Национальное объединение", – 15,4% против 32% соответственно.

Ранее сообщалось, что Европейская народная партия, в которую входит действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, победила на выборах в Европарламент.

По предварительным итогам, фракция получит 189 мест в парламенте из 720. На втором месте находятся социалисты, которые получат 135 мандатов, на третьем – либералы – 80 мандатов.

