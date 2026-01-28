СК возобновил уголовное дело сестер Хачатурян

Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда

Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца, возобновлено. Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из них Алексей Паршин.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока ни сторона защиты, ни само следствие не получили финальную версию решения Московского городского суда в отношении отца девушек, осужденного за насилие над своими детьми.

"Как только мы получим его, подадим ходатайство о прекращении дела сестер Хачатурян, так как они действовали в состоянии необходимой обороны", – сказал он.

Юрист подчеркнул, что это подтверждается приговором Бутырского суда Москвы, вынесенным Хачатуряну посмертно.

В настоящее время в отношении девушек действует запрет определенных действий. Им нельзя общаться друг с другом, со свидетелями и представителями прессы.

Сестры Хачатурян признались в убийстве своего 57-летнего отца летом 2018 года. По их словам, они решились на это из-за постоянных издевательств и насилия с его стороны. Их мать Аурелия Дундук подтвердила показания дочерей об издевательствах.

В 2020 году Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу девушек и направила его в суд. В 2023-м прошли слушания по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью нескольким лицам и изготовлением порнографических материалов, распространенных в Сети.

В апреле 2025 года прокуратура потребовала признать вину Хачатуряна в насилии над дочерями доказанной. Затем он был посмертно признан виновным.

В октябре того же года родственники Хачатуряна подали апелляционную жалобу. Они настаивали, чтобы мужчину признали невиновным. В конце месяца сестры Хачатурян впервые за полгода встретились в зале суда.

В ноябре Мосгорсуд изменил формулировку приговора Хачатуряна с "признать виновным" на "признать совершившим преступление" против дочерей. В том же месяце защита сестер Хачатурян попросила прекратить уголовное преследование в отношении девушек. Также адвокаты призывать изменить избранную им меру пресечения.