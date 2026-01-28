Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 13:35

Происшествия

СК возобновил уголовное дело сестер Хачатурян

Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда

Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца, возобновлено. Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из них Алексей Паршин.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока ни сторона защиты, ни само следствие не получили финальную версию решения Московского городского суда в отношении отца девушек, осужденного за насилие над своими детьми.

"Как только мы получим его, подадим ходатайство о прекращении дела сестер Хачатурян, так как они действовали в состоянии необходимой обороны", – сказал он.

Юрист подчеркнул, что это подтверждается приговором Бутырского суда Москвы, вынесенным Хачатуряну посмертно.

В настоящее время в отношении девушек действует запрет определенных действий. Им нельзя общаться друг с другом, со свидетелями и представителями прессы.

Сестры Хачатурян признались в убийстве своего 57-летнего отца летом 2018 года. По их словам, они решились на это из-за постоянных издевательств и насилия с его стороны. Их мать Аурелия Дундук подтвердила показания дочерей об издевательствах.

В 2020 году Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу девушек и направила его в суд. В 2023-м прошли слушания по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью нескольким лицам и изготовлением порнографических материалов, распространенных в Сети.

В апреле 2025 года прокуратура потребовала признать вину Хачатуряна в насилии над дочерями доказанной. Затем он был посмертно признан виновным.

В октябре того же года родственники Хачатуряна подали апелляционную жалобу. Они настаивали, чтобы мужчину признали невиновным. В конце месяца сестры Хачатурян впервые за полгода встретились в зале суда.

В ноябре Мосгорсуд изменил формулировку приговора Хачатуряна с "признать виновным" на "признать совершившим преступление" против дочерей. В том же месяце защита сестер Хачатурян попросила прекратить уголовное преследование в отношении девушек. Также адвокаты призывать изменить избранную им меру пресечения.

Читайте также


происшествия

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика