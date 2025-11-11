Защита Хачатурян попросила прекратить уголовное преследование сестер

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Защита трех сестер Хачатурян попросила прекратить уголовное преследование в отношении девушек, обвиненных в убийстве своего отца Михаила, который ранее был посмертно признан виновным в совершении преступлений против дочерей. Об этом в интервью ТАСС заявил один из адвокатов.

Отмечается, что в отношении мужчины вступило в законную силу определение о признании его совершившим ряд тяжкий преступлений против девочек, в связи с чем те "действовали правомерно – защищались". Адвокаты также попросили изменить меру пресечения девушек.

Летом 2018 года сестры Хачатурян признались в убийстве своего 57-летнего отца. С их слов, они пошли на этот шаг из-за систематических издевательств и насилия с его стороны.

Их мать Аурелия Дундук подтвердила показания дочерей, заявив, что отец действительно постоянно издевался над детьми и угрожал им.

В 2020 году Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу девушек и направила его в суд. В 2023-м прошли слушания по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью нескольким лицам и изготовлением порнографических материалов, распространенных в Сети.

В апреле 2025 года прокуратура потребовала признать вину Хачатуряна в насилии над дочерями доказанной. Затем он был посмертно признан виновным.

Однако в октябре того же года от родственников Хачатуряна поступила апелляционная жалоба на данное решение. Близкие покойного настаивали на том, чтобы его признали невиновным. В конце месяца сестры Хачатурян впервые за полгода встретились в зале суда, где родные их отца оспаривали посмертное признание мужчины виновным.

Мосгорсуд 10 ноября признал Хачатуряна виновным в совершении преступления против дочерей. При этом инстанция изменила формулировку приговора с "признать виновным" на "признать совершившим преступление".