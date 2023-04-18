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17:49

Происшествия

В Москве пройдет суд над покойным отцом сестер Хачатурян

Фото: depositphotos/JanPietruszka

28 апреля Бутырский суд Москвы начнет слушания по делу Михаила Хачатуряна о сексуальном насилии, изготовлении порнографических материалов и причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

От лица Хачатуряна в слушаниях будут участвовать его законные представители. Погибшего от рук дочерей будут судить по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц и за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.

"Судебное заседание назначено на 28 апреля. Оно пройдет в закрытом режиме", – заявили в Бутырском суде.

По данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян по предварительному сговору совершили убийство отца посредством нанесения множества ножевых ранений. Мотивом преступления стали многолетние издевательства родителя. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала его в суд.

"Московский патруль": отец сестер Хачатурян стал подсудимым спустя пять лет после смерти

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