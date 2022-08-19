ГП РФ считает, что обвинение Хачатуряну необходимо ужесточить – адвокат

19 августа, 21:52
Фото: телеграм-канал Mash
Гепрокуратура России вернула на дополнительное следование в СК РФ уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна о сексуальном насилии и истязании в отношении своих дочерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одной из сестер Мари Давтян.
В ведомстве считают, что обвинение Хачатуряну необходимо ужесточить, рассмотрев некоторые составы преступления.
"Генпрокуратура посчитала, что не все составы преступления, совершенные Михаилом Хачатуряном по отношению к дочерям, учло следствие. Материалы дела были возвращены на доследование, чтобы следователь дополнительно квалифицировал доведение им одной из дочерей до попытки самоубийства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью всем девушкам", – сообщила Давтян.
Обвиняемый был убит 27 июля 2018 года после того, как 3 дочери нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком. Действия, совершенные девушками, следствие квалифицировало как убийство группой лиц по предварительному сговору.
Младшую сестру признали невменяемой в момент инкриминируемого ей преступления.
В марте 2021 сестер Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о насилии со стороны отца. О возбуждении дела в отношении Михаила Хачатуряна официально уведомил СК РФ.
Позднее стали известны результаты новой экспертизы сестер Хачатурян. Уточнялось, что причиной убийства сестрами Хачатурян своего отца стало жестокое обращение с его стороны, а также стрессовое расстройство у девушек. Давтян добавила, что все три сестры с 2014 года страдали от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства, которые непосредственно связаны с действиями их отца.
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