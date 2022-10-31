Мать сестер Хачатурян рассказала о жизни девочек

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Младшая из сестер Хачатурян – Мария – живет с матерью Аурелией Дундук, а Крестина и Ангелина проживают с родственниками. Об этом женщина рассказала Woman.ru.

По словам матери подозреваемых в убийстве отца сестер, девочки не общались между собой уже 4,5 года, а видеть друг друга они могли лишь в коридорах Следственного комитета или в суде.

"При этом Мария, Ангелина и Крестина всегда были не разлей вода, не расставались ни на день. Мало того, сыну моему, Сережке, тоже ведь не разрешено с ними общаться", – указала Дундук.

Мать сестер рассказала, что различные праздники они не отмечают, так как сейчас "не до этого". Мария, Ангелина и Крестина даже не смогли попасть на похороны бабушки, которая умерла в результате заражения коронавирусом весной 2021 года. Свою мать Дундук похоронила вместе с сыном и братом, а девочки позже по-отдельности сходили на кладбище.

Женщина поведала, что в настоящее время работает, а дочери учиться так и не пошли.

"Хотя Ангелина и Мария сдали ЕГЭ, уже будучи под следствием, и хорошие у них баллы. А Крестина на момент всего случившегося числилась в медицинском колледже. Бросила. Но какая тут может быть учеба, когда непонятно, чего ждать. Посадят их не посадят?", – уточнила Дундук.

Мать сестер Хачатурян поведала, что девочки привыкли жить без интернета, стали читать больше книг. Дундук рассказала, что и не предполагала, что все затянется так надолго.

"Я и не рада, и рада. Все-таки знаете, думаю вот так иногда, что еще день они дома, могу позвонить, могу приехать повидать. А что там в итоге суд решит – это еще большой вопрос же. Они мне хоть и не признаются, но тоже так думают наверняка", – сказала женщина.

По ее словам, из-за сложившейся ситуации невозможно строить планы или мечты. Дундук поведала, что девочки даже не могут продвинуться по работе. Мать сестер уточнила, что им нельзя пользоваться интернетом, а он нужен везде.

"Девочкам сейчас 21, 22 и 23 года. Парень есть только у Крестины. Хороший мальчик. Но они недавно с ним в аварию попали. Какие-то пьяные в их машину въехали. И ничего им, кстати, не было. Никакого уголовного дела, ничего. Отпустили. Хотя и парень пострадал, а дочь вообще в больнице лежала с переломами", – рассказала Дундук.

По данным следствия, сестры Хачатурян нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком 27 июля 2018 года. Сделали они это якобы по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к мужчине.

При этом отец девочек применял к ним физическое и сексуальное насилие. На допросе девушки признали вину и пояснили, что пошли на преступление, поскольку отец долгое время морально их истязал.

В марте 2021 года следователи возбудили дело против отца девочек Михаила Хачатуряна. Дело расследовалось по статьям "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание".

В мае 2022 года СК завершил расследование в отношении мужчины. Ему ужесточили обвинение за распространение порнографии с их участием.



СК завершил расследование в отношении отца сестер Хачатурян

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