Адвокат сестер Хачатурян опроверг обвинения в нарушении ими ограничений суда

Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда

Обвинения в адрес сестер Хачатурян в несоблюдении наложенных на них судом ограничения не соответствуют действительности. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на адвоката девушек Алексея Паршина.

Двоюродный брат Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян Арсен заявлял, что сестры якобы уезжали отдыхать в Краснодарский край, разговаривали друг с другом и со свидетелями, участвующими в судебном процессе, а также ходят в ночные клубы, несмотря на установленный для них комендантский час.

По словам Паршина, к заявлениям двоюродного брата сестер Хачатурян все относятся как к "белому шуму", так как он в течение 7 лет пытается в чем-то уличить девушек.

Соблюдение сестрами ограничений, которые были наложены на них судом, подтвердила в беседе с изданием мать девушек Аурелия Дундук. По ее словам, Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян сейчас проживают в Москве и не могут контактировать друг с другом.

Летом 2018 года тело отца девушек Михаила Хачатуряна было обнаружено в московской квартире. Все три сестры признались в убийстве мужчины, нанеся ему множественные удары молотком и ножом.

По версии следствия, мотивом стала личная неприязнь, "связанная с причинением отцом своим дочерям физических и психических страданий на протяжении долгого времени". В Общественной наблюдательной комиссии сообщали, что сестры жили в подобии рабства, им не позволяли никуда выходить.

В 2020 году Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и передала его в суд. В 2023 году по этому делу прошло слушание, связанное с двумя эпизодами насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью нескольким лицам и с изготовлением и распространением в Сети порнографических материалов.

