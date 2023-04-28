Адвокат покойного Михаила Хачатуряна будет добиваться его реабилитации

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Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Алексей Папенов, представляющий защиту Михаила Хачатуряна, решил добиться реабилитации своего клиента. Об этом сообщает телеканал "360".

Отмечается, что в Бутырском суде начался процесс по делу Михаила Хачатуряна, который был посмертно обвинен в причинении тяжкого вреда здоровью своим дочерям. Папенов в суде представляет интересы сестры мужчины Наиры Хачатурян.

"Дело дошло до суда по ходатайству со стороны Михаила Хачатуряна, так как сестры утверждают, что в отношении них совершено насилие. Мы как сторона, представляющая его, с этим фактом категорически не согласны", – сказал адвокат.

Он предположил, что следователи могли взять за основу обвинений показания дочерей, но доказательств для обвинения было собрано недостаточно.

Адвокат объяснил, что сторона защиты направила ходатайство для проведения повторного расследования. Это было сделано, чтобы доказать несостоятельность собранных ранее доказательств.

Он отметил, что в случае признания Хачатуряна виновным сестры не окажутся на скамье подсудимых.

Сестры Хачатурян должны выступить в суде в качестве потерпевших, хотя и не обязаны ходить на заседания. Адвокат подчеркнул, что от исхода процесса зависит рассмотрение дела против них.

"Основываясь только на данных показаниях экспертизы, делают выводы о диагнозах Михаила и насилии в отношении сестер. Только на основе слов, потому что никаких других объективных показаний по этому делу нет", – сказал Папенов.

Ранее сообщалось, что на слушаниях, которые проходят в Бутырском суде 28 апреля, примут участие законные представители Хачатуряна.

Его будут судить по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц и за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.

По данным следствия, 27 июля 2018 года три сестры Мария, Ангелина и Крестина нанесли своему отцу многочисленные удары молотком и ножом. Мотивом преступления стали многолетние издевательства родителя. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и передала его в суд.



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