Находящихся под судебным запретом сестер Хачатурян заметили в Краснодаре

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Сестры Хачатурян, Мария, Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве собственного отца Михаила Хачатуряна, были замечены в Краснодаре. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на племянника убитого Арсена Хачатуряна.

Уголовное дело против сестер находится на стадии следствия, из-за чего девушки остались на свободе, хоть и под судебными ограничениями. При этом, по мнению родственника, девушки регулярно нарушают все судебные запреты.

"Есть информация, что они или живут в Краснодаре, или поехали отдыхать, или какой-то промежуток времени там находились. Это было два месяца назад", – отметил племянник убитого.

По его словам, это не первое нарушение судебного ограничения. Так, девушки постоянно общаются между собой и со свидетелями, которые будут давать показания суду.

"Самое главное, что им нельзя общаться между собой. А они это не только делают, но даже вместе живут. Их подруги постоянно выходят в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), и девочки там постоянно мелькают на днях рождения, мероприятиях", – заметил Хачатурян.

Он заявил, что в сложившейся ситуации больше всего удивляет равнодушие следователей, занимающихся данным делом. При этом, по его словам, все жалобы о нарушениях сестрами судебных запретов игнорируются.

В свою очередь, адвокат Ярослав Пакулин, представляющий интересы одной из сестер, Марии Хачатурян, заявил, что суд запретил девушками общаться друг с другом, а также со свидетелями (за исключением матери) и прессой. Однако в остальном они никак не ограничены. Когда же сестры меняют место жительства, им необходимо лишь сообщить об этом следователю.

"Им нельзя делать ничего противозаконного, они могут работать, учиться, общаться со всеми, кто не является свидетелями по делу. Они могут пользоваться интернетом и телефоном для работы", – добавил адвокат, отметив, что следственные действия в отношении девушек возобновятся, когда закончится суд по делу их отца.

Летом 2018 года тело Хачатуряна было найдено в квартире в Москве. В убийстве своего отца признались три сестры. Девушки нанесли ему многочисленные удары молотком и ножом. Следствие установило, что мотивом преступления стала личная неприязнь, "обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".

В 2020 году Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и передала его в суд. В 2023 году по делу Хачатуряна прошло судебное слушание по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц и за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.

Позже защита погибшего заявила о решении добиться реабилитации Хачатуряна. По данным адвоката, сестры утверждают, что в отношении них совершено насилие. Однако защита с этим фактом категорически не согласна.