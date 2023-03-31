17:41Происшествия
ГП направила в суд дело Михаила Хачатуряна, убитого дочерями за насилие над ними
Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении убитого дочерями Михаила Хачатуряна и направила его для рассмотрения по существу в Бутырский суд Москвы, сообщает ТАСС.
Ранее следствие ужесточило обвинение, дополнительно вменив Хачатуряну умышленное причинение дочерям тяжкого вреда здоровью.
Мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьями "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам", а также "Насильственные действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних".
По данным следствия, сестры Хачатурян нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком 27 июля 2018 года. Сделали они это якобы по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к мужчине.
При этом отец девочек применял к ним физическое и сексуальное насилие. На допросе девушки признали вину и пояснили, что пошли на преступление, поскольку отец долгое время морально их истязал.
В марте 2021 года сестер Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о насилии со стороны отца. Следователи возбудили дело против отца девочек Михаила Хачатуряна. Дело расследовалось по статьям "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание".
В мае 2022 года СК завершил расследование в отношении мужчины.
СК завершил расследование в отношении отца сестер Хачатурян
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