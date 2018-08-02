Мать сестер Хачатурян рассказала об издевательствах мужа над дочерьми

Мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук рассказала телеканалу Москква 24 о характере дочерей и издевательствах над ними со стороны отца.

По словам женщины, дочерям, действительно, приходилось терпеть избиения и моральные издевательства Михаила Хачатуряна. "Он всегда угрожал, что у него везде связи есть, нигде никто не поможет", – призналась женщина. При этом она заявила, что хорошо знает своих дочерей, которые "муху не могут убить, никогда". Мать сестер Хачатурян отметила, что новость об убийстве мужа повергла ее в шок. "Даже и не верится, что они могли так сделать", – сказала она.

Убийство произошло вечером 27 июля. Девушки в возрасте 17, 18 и 19 лет напали на отца, нанесли ему не менее 36 ножевых ранений и удары по голове. Они рассказали следователям, что решились на преступление из-за длительных моральных страданий. По их словам, отец обращался с ними как с рабынями, постоянно бил и угрожал оружием.

При этом племянник Михаила Хачатуряна уверен, что дядя "был вспыльчив", однако, жестокости по отношению к родным не проявлял.

Подробнее о нашумевшем убийстве читайте в материале портала Москва 24.