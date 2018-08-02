Мать сестер Хачатурян рассказала об издевательствах мужа над дочерьми

2 августа, 16:07
Мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук рассказала телеканалу Москква 24 о характере дочерей и издевательствах над ними со стороны отца.
По словам женщины, дочерям, действительно, приходилось терпеть избиения и моральные издевательства Михаила Хачатуряна. "Он всегда угрожал, что у него везде связи есть, нигде никто не поможет", – призналась женщина. При этом она заявила, что хорошо знает своих дочерей, которые "муху не могут убить, никогда". Мать сестер Хачатурян отметила, что новость об убийстве мужа повергла ее в шок. "Даже и не верится, что они могли так сделать", – сказала она.
Убийство произошло вечером 27 июля. Девушки в возрасте 17, 18 и 19 лет напали на отца, нанесли ему не менее 36 ножевых ранений и удары по голове. Они рассказали следователям, что решились на преступление из-за длительных моральных страданий. По их словам, отец обращался с ними как с рабынями, постоянно бил и угрожал оружием.
При этом племянник Михаила Хачатуряна уверен, что дядя "был вспыльчив", однако, жестокости по отношению к родным не проявлял.
Подробнее о нашумевшем убийстве читайте в материале портала Москва 24.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: