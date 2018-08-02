"Вспыльчив, но не проявлял насилия". Племянник Хачатуряна – о характере убитого

Племянник Михаила Хачатуряна Эдгар Мусаелян рассказал, что убитый дочерьми не был склонен проявлять насилие. По его словам, воспитывались девушки в строгости, передает телеканал Москва 24.

"Любой отец, который хочет воспитать порядочных дочек, будет воспитывать их строго", – сказал Мусаелян.

Он отметил, что дядя "был вспыльчив, мог ругаться", но жестокости не проявлял.

Ранее сообщалось, что в квартире, где сестры Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили своего отца, провели следственный эксперимент.

Следователи также ведут активную работу в администрации Алтуфьевского района. Они опрашивают представителей комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее девушки рассказали правозащитникам, которые посетили их в изоляторе, что отец обращался с ними как с рабынями, постоянно бил с 10 лет и угрожал оружием.

Убийство произошло вечером 27 июля. Три девушки в возрасте 17, 18 и 19 лет напали на отца и нанесли ему не менее 36 ножевых ранений, а также удары по голове. На допросе они признали вину и рассказали, что решились на преступление из-за длительных моральных страданий.