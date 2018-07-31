В квартире сестер Хачатурян провели следственный эксперимент

31 июля, 20:48
В квартире, где сестры Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян убили своего отца, провели следственный эксперимент.
Девушек привезли на место происшествия на автозаке, а затем по одной отводили в квартиру, где они рассказывали следователям как и при каких обстоятельствах совершали убийство.
Как сообщает телеканал Москва 24, на место трагедии на Алтуфьевском шоссе приехала и мать девочек. Женщина не стала отвечать на многочисленные вопросы журналистов. В квартиру она зашла вместе с самой младшей из сестер, Марией, так как та является несовершеннолетней.
Следователи также ведут активную работу в администрации Алтуфьевского района. Они опрашивают представителей комиссии по делам несовершеннолетних.
Ранее девушки рассказали правозащитникам, которые посетили их в изоляторе, что отец обращался с ними как с рабынями, постоянно бил с 10 лет и угрожал оружием. По словам девушек, убийству отца предшествовали долгие годы унижений. Чтобы никто не заметил следов побоев – отец никуда не пускал дочерей, даже в школу – средняя и младшая были всего семь раз за учебный год. Вопрос об аресте сестер суд рассмотрит 2 августа. Пока срок задержания продлили на 72 часа.
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