Убившие отца сестры рассказали о рабской жизни

31 июля, 12:48
Фото: соцсети
Сестры, обвиняемые в убийстве собственного отца, рассказали о том, как они жили до инцидента представителям общественно-наблюдательной комиссии, которые посетили их в изоляторе временного содержания.
"На руках двух старших сестер нетяжкие колото-резаные ранения. Девушки рассказали, что отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал. Говорят, что отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, что фактически использовал их как рабынь",– цитирует ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова "Интерфакс".
Средней и младшей сестрам удалось дойти в школу всего семь раз за год, мать девочек убежала из дома вместе с сыном из-за угроза расправы.
Мельников также отметил, что сестры не жаловались на условия содержания. С ними еще трое сокамерниц, двое из которых подозреваются в мошенничестве, а одна в организации проституции. По словам представителя ОНК девушки подавлены.
Убийство произошло 27 июля, тело мужчины нашли в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе. Источники рассказали, что на теле нашли около 36 ножевых ранений. Свой поступок девушки объяснили длительными моральными страданиями, которые им причинил отец.
Уголовное дело возбудили по статье убийство, затем переквалифицировали, добавив что преступление совершено группой лиц – это отягчающее обстоятельство.
Следствие ходатайствовало об аресте сестер, однако суд продлил их задержание на 72 часа.
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