Суд арестовал сестер Хачатурян

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Останкинский суд арестовал трех сестер Хачатурян – Марию, Ангелину и Крестину. Срок – до 28 сенятбря. Портал Москва 24 собрал все, что известно о нашумевшем убийстве.

Что случилось

Инцидент произошел 27 июля в трехкомнатной квартире на Алтуфьевском шоссе, дом 56. На отца напали три дочери 17, 18 и 19 лет. Тело обнаружили в межквартирном фойе дома.

По версии следствия, больше всего ран мужчине нанесла 17-летняя ученица 11 класса Мария Хачатурян. Она ударила 57-летнего отца ножом в шею и грудь не менее 35 раз. 18-летняя Ангелина Хачатурян нанесла не менее 10 ударов по голове, а 19-летняя Крестина распылила в лицо Михаилу Хачатуряну содержимое перцового баллончика, после чего ударила мужчину ножом в сердце.

Девушек задержали, на допросе они сознались в содеянном. Следствие завело дело об убийстве, затем его переквалифицировали в убийство по сговору – это более тяжкая статья. СК ходатайствовал об аресте девушек, но суд лишь продлил их задержание на 72 часа.

Что известно о мотивах сестер и об их отце

Еще на этапе допроса сестры рассказали, что решились на убийство из-за страданий, которые причинил им родственник. В СИЗО девушки рассказали общественникам о том, что отец держал их в рабских условиях, угрожая оружием. Две 11-классницы смогли добраться в школу всего семь раз за год. Мать сбежала за несколько лет до происшествия, забрав с собой только сына.

Сестры Хачатурян заявили, что пошли на убийство из-за жестокости отца



В полиции завили, что не получали от девочек жалоб на обращение со стороны отца.

Соседи семьи Хачатурян утверждали, что убитый употреблял и продавал наркотики. Жильцы подъезда дома, где произошло убийство, неоднократно видели отца семейства в "неадекватном" состоянии. Некоторым соседям мужчина открыто угрожал оружием.

По словам одноклассницы одной из сестер, из окон квартиры, где проживали девочки, постоянно слышались крики и ссоры, а сами девочки редко появлялись в школе из-за синяков и ссадин, полученных после общения с отцом.

Племянник Михаила Хачатуряна Эдгар Мусаелян рассказал, что убитый не был склонен проявлять насилие. По его словам, девушек просто воспитывали в строгости, чтобы они выросли порядочными.

Племянник Хачатуряна рассказал о характере убитого



Позднее также стало известно, что Михаил Хачатурян получил контузию при службе в Афганистане. Он принимал антидепрессанты, которые изъяли из квартиры следователи. Тело мужчины проанализируют на наличие в крови наркотических средств.

Ход следствия

Помимо допроса, который состоялся при задержании, девушки уже участвовали в следственном эксперименте на месте преступления. Девушек привезли на место происшествия в автозаке, а затем по одной отводили в квартиру, где они рассказывали следователям как и при каких обстоятельствах совершали убийство.

Сестер Хачатурян привезли на следственный эксперимент

Поскольку сестры настаивают на фактах жестокого обращения, следователи ведут опрос представителей комиссии по делам несовершеннолетних.

Недавно также стало известно, что несколько юристов заинтересовались процессом и хотели предложить девушкам свои услуги, однако их не пустили в изолятор. Адвокаты считают, что бумагу, в которой девушки отказываются от платных адвокатов, сестры подписали под давлением.

Что говорят эксперты

Эксперт в области уголовного права Петр Казаков завил, что если девочки дадут схожие показания о проблемах в отношениях с отцом, то можно будет считать, что их действия объясняются самообороной.

"Если будет установлено, что имело место посягательство на жизнь и здоровье, в таком случае вступает в действие статья о необходимой обороне. Если реально грозит опасность для жизни и здоровья, то потерпевший вправе обороняться всеми доступными средствами, вплоть до нанесения смерти", – заявил он.

При этом эксперт подчеркнул, что две из девушек могут утверждать, что они защищали сестру, на которую напал отец, но должны быть проведены судебные экспертизы, которые покажут, носило ли издевательство со стороны отца накопительный характер.

Профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО Александр Волеводз подчеркивает, что до того, как будут предъявлены доказательства, сложно определить возможный срок наказания. Он отметил, что девушек оправдают, если будет доказано, что речь шла о превышении допустимой самообороны.

Адвокат Евгений Харламов квалифицирует это преступление как "нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, но при превышении необходимых мер при самообороне". Он полагает, что речь идет об убийстве в состоянии аффекта, а наказание не превысит 10 лет.