Полиция опровергла информацию о жалобах на отца дочерей, обвиненных в его убийстве

31 июля, 16:49
Фото: соцсети
В столичном главке МВД опровергли информацию о бездействии сотрудников полиции, которые якобы не отреагировали на жалобы на отца семейства, в убийстве которого обвиняют его троих дочерей.
В ведомстве отметили, что за весь прошлый год и истекший период текущего года заявлений о каких-либо происшествиях из квартиры № 56 по Алтуфьевскому шоссе не поступало.
Не подтвердились также сведения о нарушениях при первоначальном опросе подозреваемых. В частности, опрос 17-летней девушки проводился в присутствии ее матери, а перед опросом задержанной разъяснили ее права.
Ранее в СМИ появилась информация, что после убийства мужчины идет проверка полицейских, которые якобы не отреагировали на жалобы соседей на убитого.
Убийство произошло 27 июля, тело мужчины нашли в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе. Источники рассказали, что на теле нашли около 36 ножевых ранений.
Девушки дали признательные показания. Свой поступок они объяснили длительными моральными страданиями, которые им причинил отец.
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