Суд посмертно признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

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Бутырский суд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц и за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.

Инстанция прекратила уголовное дело в связи со смертью подсудимого. При этом родственники Хачатуряна намерены обжаловать приговор, добиваясь его посмертного оправдания.

"Мы не увидели никаких доказательств его виновности, все только со слов девочек", – заявила сестра виновного Наира Хачатурян, добавив, что девушки больше не общаются с родственниками со стороны отца.

В свою очередь, по словам одного из адвокатов сестер Алексея Паршина, представители защиты девушек остались довольны решением суда.

"Мы к этому шли долгие 6,5 года. Данное решение говорит о том, что девочки действовали в целях самообороны. Ждем от Следственного комитета России в этой связи переквалификацию обвинения", – цитирует его ТАСС.

Ранее прокурор потребовал от суда признать доказанной вину Хачатуряна. При этом защита потерпевших поддержала позицию прокуратуры.

Летом 2018 года тело Хачатуряна было найдено в столичной квартире. Три его дочери признались в убийстве отца. Они нанесли ему множественные удары молотком и ножом.

По данным следствия, причиной стала личная неприязнь, "связанная с причинением отцом своим дочерям физических и психических страданий на протяжении долгого времени". В Общественной наблюдательной комиссии заявляли, что девочки жили в подобии рабства, им не позволяли никуда выходить.

В 2020 году Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила его в суд. В 2023 году по этому делу прошло слушание по двум эпизодам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью нескольким лицам и с изготовлением и распространением в Сети порнографии.

Московский суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над своими дочерями



