Прокурор попросил суд признать вину Хачатуряна в насилии над дочерьми доказанной

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Прокурор потребовал от Бутырского суда Москвы признать доказанной вину Михаила Хачатуряна, посмертно обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерьми. Об этом сообщил ТАСС правозащитник одной из девушек Алексей Паршин.

По его словам, стороны завершили передачу доказательств. В связи с этим начались прения, в ходе которых гособвинение потребовало не только признать вину Хачатуряна доказанной, но и прекратить уголовное преследование по его делу из-за смерти мужчины. Паршин уточнил, что защита потерпевших поддержала позицию прокуратуры.

"Оснований для реабилитации или возвращения дела в надзорное ведомство гособвинение не усмотрело", – добавил адвокат одной из дочерей Хачатуряна.

Помимо Паршина, интересы сестер представляют правозащитники Мари Давятян, Ярослав Пакулин и Светлана Давыдова. Близкие Хачатуряна настаивают на невиновности мужчины.

Летом 2018 года тело Хачатуряна было найдено в московской квартире. Три его дочери признались в убийстве отца – они нанесли ему множественные удары молотком и ножом.

По данным СК, причиной стала личная неприязнь, "связанная с причинением отцом своим дочерям физических и психических страданий на протяжении долгого времени". В Общественной наблюдательной комиссии заявляли, что девочки жили в подобии рабства, им не позволяли никуда выходить.

В 2020 году Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила его в суд. В 2023 году по этому делу прошло слушание по двум эпизодам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью нескольким лицам и с изготовлением и распространением в Сети порнографии.