Жалоба на посмертный приговор по делу Хачатуряна поступила в Мосгорсуд

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Жалоба родственников убитого Михаила Хачатуряна, посмертно признанного виновным в насилии над дочерьми, поступила в Мосгорсуд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Адвокат Хачатуряна Алексей Папенов сообщил агентству, что в жалобе родственники просят признать его невиновным и реабилитировать. Также отмечается, что материалы уголовного дела были зарегистрированы в апелляционной инстанции.

Летом 2018 года тело Михаила Хачатуряна было найдено в московской квартире. Три его дочери признались в убийстве отца. По их словам, они нанесли ему множественные удары молотком и ножом.

Следствие выяснило, что причиной убийства стала личная неприязнь, "связанная с причинением отцом своим дочерям физических и психических страданий на протяжении долгого времени". В Общественной наблюдательной комиссии заявляли, что девочки жили в подобии рабства, им не позволяли никуда выходить.

В 2020 году Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила его в суд. В 2023 году по этому делу прошло слушание по двум эпизодам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью нескольким лицам и с изготовлением и распространением в Сети порнографии.

Прокуратура потребовала от суда признать доказанной вину Хачатуряна. При этом защита потерпевших поддержала позицию прокуратуры.

В апреле 2025 года Бутырский суд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми. Его судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц и за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.