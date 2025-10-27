Сестры Хачатурян встретились в суде впервые за полгода

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Сестры Хачатурян, убившие своего отца, впервые за полгода встретились на заседании суда, где рассматривается апелляционная жалоба их родственников. Девушкам по-прежнему запрещено общаться между собой и с журналистами, передает РЕН ТВ.

Родные Михаила Хачатуряна оспаривают посмертное признание мужчины виновным в применении насилия в отношении дочерей. В частности, его сестра Наира Хачатурян заявила, что девушки никогда не были ущемленными, и возмутилась их поведением в суде.

"С ухмыляющейся улыбкой в нашу сторону, не подобает им так себя вести в коридоре, а в зале сидят спокойно. Как обычно себя свободно вели, так и сейчас себя ведут", – высказалась она.

В свою очередь адвокат Алексей Папенов рассказал телеканалу, что суд отложил рассмотрение жалобы до 27 октября. Основанием для такого решения стали замечания со стороны защиты Хачатуряна, которые не были рассмотрены к указанной дате.

Юрист также уточнил, что разбирательство по делу было начато, однако затем отложено по "организационным вопросам".

Летом 2018 года сестры признались, что убили своего 57-летнего отца. Девушки рассказали, что решились на это из-за постоянных издевательств и насилия с его стороны.

Мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук подтвердила, что отец издевался над детьми и постоянно угрожал им. При этом она подчеркивала, что хорошо знает своих дочерей, которые "муху не могут убить, никогда".

В 2020 году Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу девушек и направила его в суд. В 2023-м прошли слушания по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью нескольким лицам и с изготовлением порнографических материалов, распространенных в Сети.

В апреле 2025 года прокуратура потребовала признать вину Хачатуряна в насилии над дочерями доказанной. Позднее суд посмертно признал его виновным.

В октябре в суд поступила жалоба родственников Хачатуряна, которые оспаривали данное решение. Родные мужчины просили признать его невиновным и реабилитировать.