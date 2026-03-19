Форма поиска по сайту
Новости

19 марта, 17:36

Общество

Начался прием заявок в "ТОП-1000 российских менеджеров"

Начался прием заявок на рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров", он продлится до 29 мая. Проект реализуется Ассоциацией менеджеров при поддержке издательского дома "Коммерсант".

Официальный классификатор рейтинга включает 19 функциональных и более 20 отраслевых направлений. В 2026 году впервые представлено функциональное направление "Операционный директор".

При составлении рейтинга кандидаты оценивают коллег по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании и специализированные показатели. Президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин назвал это шансом для каждого руководителя осознать свою значимость и определить новые горизонты для развития команд и компаний.

Кроме того, на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" топ-менеджеры обсудили в том числе тренды и вызовы для российского бизнеса, а также представили стратегии адаптации к новым условиям.

В частности, гендиректор "Газстройпрома" Николай Ткаченко подчеркнул необходимость смены модели управления. По словам зам генерального директора компании "МБ РУС" Натальи Королевой, бизнесу необходимо перестать противопоставлять "стабильность" и "изменения".

"Преимущество получают команды, которые умеют работать на опережение: раньше других замечать новые требования среды, быстро принимать решения и последовательно перестраивать бизнес-процессы", – считает первый заместитель гендиректора "Группы Астра" Николай Прянишников.

Ассоциация менеджеров представит итоги XXVII рейтинга в сентябре.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости устранять избыточные административные барьеры, мешающие бизнесу. По его словам, это критически важно для экономического суверенитета России и стабильной работы промышленности. Президент призвал детально проанализировать результаты уже принятых мер и продолжить эту работу.

Читайте также


Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

