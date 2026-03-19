Начался прием заявок в "ТОП-1000 российских менеджеров"

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Начался прием заявок на рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров", он продлится до 29 мая. Проект реализуется Ассоциацией менеджеров при поддержке издательского дома "Коммерсант".

Официальный классификатор рейтинга включает 19 функциональных и более 20 отраслевых направлений. В 2026 году впервые представлено функциональное направление "Операционный директор".

При составлении рейтинга кандидаты оценивают коллег по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании и специализированные показатели. Президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин назвал это шансом для каждого руководителя осознать свою значимость и определить новые горизонты для развития команд и компаний.

Кроме того, на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" топ-менеджеры обсудили в том числе тренды и вызовы для российского бизнеса, а также представили стратегии адаптации к новым условиям.

В частности, гендиректор "Газстройпрома" Николай Ткаченко подчеркнул необходимость смены модели управления. По словам зам генерального директора компании "МБ РУС" Натальи Королевой, бизнесу необходимо перестать противопоставлять "стабильность" и "изменения".

"Преимущество получают команды, которые умеют работать на опережение: раньше других замечать новые требования среды, быстро принимать решения и последовательно перестраивать бизнес-процессы", – считает первый заместитель гендиректора "Группы Астра" Николай Прянишников.

Ассоциация менеджеров представит итоги XXVII рейтинга в сентябре.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости устранять избыточные административные барьеры, мешающие бизнесу. По его словам, это критически важно для экономического суверенитета России и стабильной работы промышленности. Президент призвал детально проанализировать результаты уже принятых мер и продолжить эту работу.