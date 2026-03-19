19 марта, 18:57

Генпрокурор РФ поручил проверить осужденных за коррупцию в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан поручил военным прокурорам проверить, как около 1,1 тысячи осужденных за коррупцию выполняют свой долг в зоне спецоперации. Такое заявление он сделал на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, где присутствовал и Владимир Путин.

В частности, глава ведомства потребовал до 1 июня удостовериться, что эти люди действительно участвуют в боевых действиях по контракту, а не "отсиживаются поближе к кухне в тылу".

Ранее Путин заявлял, что военным прокурорам следует пресекать нарушения в армии вне зависимости от заслуг и званий.

Президент подчеркнул, что ни должностное положение, ни статус не могут быть оправданием для нарушения закона, причинения ущерба государству, нарушения прав и законных интересов других граждан.

Путин заявил, что участники СВО сражаются за выбор жителей новых регионов быть с Россией

