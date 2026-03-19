Путин призвал военных прокуроров пресекать нарушения в армии

Военным прокурорам следует пресекать нарушения в армии вне зависимости от заслуг и званий. Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры России.

Президент подчеркнул, что ни должностное положение, ни статус не могут быть оправданием для нарушения закона, причинения ущерба государству, нарушения прав и законных интересов других граждан.

Ранее российский лидер увеличил штатную численность ВС России. Теперь она установлена на уровне 2 391 770 человек, из них 1 502 604 – военнослужащие. Прошлый указ президента, который утратил силу, устанавливал штатную численность российских войск на уровне 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих.

В свою очередь, Минобороны предложило повысить на 4% оклады военных и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. Мера может коснуться военнослужащих, проходящих службу по призывы или контракту, сотрудников Росгвардии со специальными званиями полиции и сотрудников ОВД.