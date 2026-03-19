19 марта, 16:36

Политика

Путин призвал военных прокуроров пресекать нарушения в армии

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Военным прокурорам следует пресекать нарушения в армии вне зависимости от заслуг и званий. Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры России.

Президент подчеркнул, что ни должностное положение, ни статус не могут быть оправданием для нарушения закона, причинения ущерба государству, нарушения прав и законных интересов других граждан.

Ранее российский лидер увеличил штатную численность ВС России. Теперь она установлена на уровне 2 391 770 человек, из них 1 502 604 – военнослужащие. Прошлый указ президента, который утратил силу, устанавливал штатную численность российских войск на уровне 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих.

В свою очередь, Минобороны предложило повысить на 4% оклады военных и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. Мера может коснуться военнослужащих, проходящих службу по призывы или контракту, сотрудников Росгвардии со специальными званиями полиции и сотрудников ОВД.

Читайте также


властьполитика

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

