28 января, 13:36

Экономика

Греф заявил, что сберегательные книжки останутся в России "до последнего приема"

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Сберегательные книжки по-прежнему остаются востребованными у части россиян, и Сбербанк не планирует отказываться от них, пока сохраняется спрос. Об этом заявил глава банка Герман Греф в ходе выступления на пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве.

По его словам, несмотря на то что сберкнижки стали редкостью и во многом уступили место банковским картам, банк сохраняет этот инструмент обслуживания. Греф подчеркнул, что Сбербанк не станет их отменять вплоть "до последнего приема".

Он также напомнил, что еще в 2010 году банк рассматривал возможность полного отказа от сберкнижек. Однако после многочисленных обращений граждан стало очевидно, что для отдельных категорий клиентов этот формат остается наиболее удобным и привычным.

В настоящее время в России сберегательные книжки продолжают существовать, но с 1 июня 2018 года выпускаются исключительно именные. Книжки на предъявителя были полностью выведены из оборота.

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить число банковских счетов для мигрантов. Согласно деталям предложенной инициативы, банки должны открывать счета гражданам, приехавшим из-за рубежа, только по загранпаспортам, тогда как сейчас это можно делать по внутренним документам иностранных государств.

экономика

