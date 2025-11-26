Греф назвал скидочную практику маркетплейсов "торговым рабством"

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Глава Сбербанка Герман Греф выступил с резкой критикой практики маркетплейсов, привязывающих скидки к оплате картами определенных банков. Он охарактеризовал такие условия как "торговое рабство", подчеркнув, что они создают неравные и нерыночные условия конкуренции, которые необходимо отменить.

Беседуя с журналистами в кулуарах Domclick Digital Forum, Греф указал, что Сбербанк против ситуации, когда акции предоставляются лишь в одну сторону. Он обратил внимание, что покупатель не может получить скидку, если не является клиентом банка, связанного с маркетплейсом. В связи с этим люди вынуждены открывать карту ради получения выгоды.

Также Греф обратил внимание на "очень высокие комиссии", которые маркетплейсы взимают с продавцов. Единственный выход из ситуации, по его словам, – выравнивание условий конкуренции.

Ранее руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что скидки, предоставляемые банками маркетплейсов, создают не вполне честные условия конкуренции. Она назвала этот вопрос одним из самых острых. Позже Греф заявил, что госбюджет несет потери из-за подобной практики. По его данным, в 2025 году маркетплейсы недоплатили около 1,5 триллиона рублей налогов за счет использования скидочных схем.

Спустя некоторое время глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким в открытом письме к властям осудила банки за попытку ограничить скидки маркетплейсов по способу оплаты. Она назвала это атакой на конкурентов, опровергла обвинения в налоговых нарушениях и указала, что банки сами тратят миллиарды на программы лояльности. Ким предупредила, что инициатива приведет к инфляции и стагнации, но не даст банкам желаемого эффекта.