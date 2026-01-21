Форма поиска по сайту

21 января, 05:22

Политика

В Госдуме предложили отменить комиссию за переводы между близкими родственниками

Фото: depositphotos/dedivan1923

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесли предложение в Министерство финансов РФ об отмене комиссий за денежные переводы между близкими родственниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение.

Отмечается, что инициатива направлена на супругов, родителей и детей, включая совершеннолетних в возрасте до 24 лет. Депутаты предлагают внедрить специальный механизм, позволяющий осуществлять бесплатные переводы через системы банковских и быстрых платежей.

Для этого потребуется однократно подтвердить родство – либо предоставив банку документы, либо через верифицированный аккаунт на портале госуслуг.

Ранее аналитик финансового маркетплейса Эряния Бочкина рассказала, что банки стали чаще блокировать переводы клиентов между своими счетами. По ее словам, такая ситуация вызвана ужесточением требований по противодействию отмыванию денег и автоматизацией систем контроля.

Она отметила, что финансовые учреждения обязаны приостанавливать подозрительные операции, которые не соответствуют обычному поведению клиента. К таким случаям относятся частые переводы на новые реквизиты, дробление крупных сумм, нестандартные поступления от третьих лиц, внезапный вывод средств после длительного накопления и непонятные назначения платежей.

