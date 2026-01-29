Форма поиска по сайту

29 января, 05:47

Общество

Социальные пенсии проиндексируют в РФ на 6,8% с 1 апреля

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Социальные пенсии будут проиндексированы в России с 1 апреля на 6,8% – это выше уровня инфляции. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Министр напомнил, что увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума, который составил 6,8%.

"Поэтому с 1 апреля, как и планировались, социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% вне зависимости от того, что фактическая инфляция по итогам года сложилась на уровне 5,6%", – цитирует Котякова РИА Новости.

Ране депутаты Госдумы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, предлагающий разрешить женщинам, служащим в армии и силовых ведомствах, выходить на пенсию по семейным обстоятельствам в 43 года.

В Госдуме также предложили перейти от ежегодной к ежеквартальной индексации пенсий в России. Коэффициент индексации на каждый квартал предлагается определять правительству исходя из показателей инфляции в России.

"Новости дня": более 40 соцвыплат вырастут в Москве с 1 февраля

