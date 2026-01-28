В России женщинам-военным могут снизить пенсионный возраст

Фото: Сити/Михаил Голденков

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, предлагающий разрешить женщинам, служащим в армии и силовых ведомствах, выходить на пенсию по семейным обстоятельствам в 43 года. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе депутата ГД Дмитрия Свищева.

Проект предусматривает право на пенсию за выслугу лет для граждан, уволенных со службы по достижении предельного возраста, состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями или по семейным причинам и достигшим на день увольнения 45-летнего возраста для мужчин и 43-летнего возраста для женщин.

"Они (женщины-военные. – Прим. ред.) отдали армии, МВД или Росгвардии более 12 лет, имеют общий стаж 25 лет, но лишаются права на военную пенсию из-за одного формального критерия – возраста 45 лет", – сказал Свищев.

По его словам, законопроект не создает новую льготу, а лишь устраняет дискриминацию. Это вопрос социальной справедливости и признания того, что семья и дети – это такая же служба и она заслуживает уважения, подчеркнул парламентарий.

Ранее экономист Анатолий Никитин призвал вернуть в России прежний возраст выхода на пенсию для многодетных граждан – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. По его мнению, стаж и пенсионные коэффициенты нужно засчитывать на отпуск по уходу за каждым ребенком. При этом выход на пенсию не должен зависеть от возраста младшего ребенка.