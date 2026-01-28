Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 09:37

Политика

В России женщинам-военным могут снизить пенсионный возраст

Фото: Сити/Михаил Голденков

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, предлагающий разрешить женщинам, служащим в армии и силовых ведомствах, выходить на пенсию по семейным обстоятельствам в 43 года. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе депутата ГД Дмитрия Свищева.

Проект предусматривает право на пенсию за выслугу лет для граждан, уволенных со службы по достижении предельного возраста, состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями или по семейным причинам и достигшим на день увольнения 45-летнего возраста для мужчин и 43-летнего возраста для женщин.

"Они (женщины-военные. – Прим. ред.) отдали армии, МВД или Росгвардии более 12 лет, имеют общий стаж 25 лет, но лишаются права на военную пенсию из-за одного формального критерия – возраста 45 лет", – сказал Свищев.

По его словам, законопроект не создает новую льготу, а лишь устраняет дискриминацию. Это вопрос социальной справедливости и признания того, что семья и дети – это такая же служба и она заслуживает уважения, подчеркнул парламентарий.

Ранее экономист Анатолий Никитин призвал вернуть в России прежний возраст выхода на пенсию для многодетных граждан – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. По его мнению, стаж и пенсионные коэффициенты нужно засчитывать на отпуск по уходу за каждым ребенком. При этом выход на пенсию не должен зависеть от возраста младшего ребенка.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика