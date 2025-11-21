Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 09:50

Общество

В России предложили вернуть многодетным семьям прежний возраст выхода на пенсию

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В России нужно вернуть прежний возраст выхода на пенсию для многодетных россиян – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Таким мнением в разговоре с "Газетой.ру" поделился экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты, глава Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.

Он оценил вероятность принятия такого предложения как высокую и раньше 2030 года. По его словам, это укладывается в логику исполнения поручений из указа № 63 Владимира Путина от 23 января 2024 года, в котором обозначено в том числе "досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием трех и более детей".

Никитин считает, что у всех многодетных матерей должна быть возможность выхода на пенсию в 55 лет. Стаж и пенсионные коэффициенты нужно засчитывать на отпуск по уходу за каждым ребенком, уточнил он. При этом выход на пенсию не должен зависеть от возраста младшего ребенка.

Экономист напомнил, что многодетные женщины могут досрочно выйти на пенсию. Мать с тремя детьми может оформить выплаты в 57 лет, с четырьмя – в 56 лет, с пятью и более – в 50 лет. Однако для этого нужно иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), не менее 15 лет страхового стажа, а младшему ребенку должно исполниться 8 лет.

Ранее Никитин предложил распространить на многодетных отцов льготы, которые есть у многодетных матерей. Он назвал это справедливым, так как мужчины тоже участвуют в воспитании детей, хоть и реже уходят в отпуск по уходу за ними. Глава Союза пенсионеров Подмосковья счел необходимым назначать отцам по 2,7 ИПК в течение полутора лет за воспитание третьего и последующих детей.

В России предложили сократить рабочую неделю для одного из членов многодетной семьи

Читайте также


общество

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика