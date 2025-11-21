В России предложили вернуть многодетным семьям прежний возраст выхода на пенсию

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В России нужно вернуть прежний возраст выхода на пенсию для многодетных россиян – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Таким мнением в разговоре с "Газетой.ру" поделился экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты, глава Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.

Он оценил вероятность принятия такого предложения как высокую и раньше 2030 года. По его словам, это укладывается в логику исполнения поручений из указа № 63 Владимира Путина от 23 января 2024 года, в котором обозначено в том числе "досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием трех и более детей".

Никитин считает, что у всех многодетных матерей должна быть возможность выхода на пенсию в 55 лет. Стаж и пенсионные коэффициенты нужно засчитывать на отпуск по уходу за каждым ребенком, уточнил он. При этом выход на пенсию не должен зависеть от возраста младшего ребенка.

Экономист напомнил, что многодетные женщины могут досрочно выйти на пенсию. Мать с тремя детьми может оформить выплаты в 57 лет, с четырьмя – в 56 лет, с пятью и более – в 50 лет. Однако для этого нужно иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), не менее 15 лет страхового стажа, а младшему ребенку должно исполниться 8 лет.

Ранее Никитин предложил распространить на многодетных отцов льготы, которые есть у многодетных матерей. Он назвал это справедливым, так как мужчины тоже участвуют в воспитании детей, хоть и реже уходят в отпуск по уходу за ними. Глава Союза пенсионеров Подмосковья счел необходимым назначать отцам по 2,7 ИПК в течение полутора лет за воспитание третьего и последующих детей.