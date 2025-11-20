В России предложили распространить пенсионные льготы на многодетных отцов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Льготы, которые есть у многодетных матерей, было бы справедливо распространить на многодетных отцов. Такое заявление в беседе с "Газетой.ру" сделал экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты, глава Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.

Он уточнил, что мужчины тоже участвуют в воспитании ребенка, хотя и реже уходят в отпуск по уходу за ним. Он предложил назначать отцам по 2,7 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в течение 1,5 года за воспитание третьего и последующих детей.

Никитин напомнил о коэффициентах ИПК для многодетных матерей во время пребывания в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. При уходе за первым ребенком женщина получает 1,8 ИПК, за вторым – 3,6 ИПК, за третьим и последующим – 5,4 ИПК. Следовательно, при уходе за тремя детьми до 1,5 года можно получить 16,2 ИПК, уточнил собеседник издания.

Для определения размера выплат этот коэффициент прибавляется к ИПК, которые сформированы во время работы. Однако в настоящее время остаются ограничения, уточнил специалист. Например, при формировании пенсии учитывается период лишь до 6 лет – то есть максимум 4 декретных отпуска.

Кроме того, многодетные матери могут досрочно выйти на пенсию: если у женщины трое детей – в 57 лет, четверо – в 56 лет, пятеро и более – в 50 лет. Для этого необходимо накопить не менее 30 ИПК и 15 лет стажа, а младший ребенок должен быть старше 8 лет.

Согласно реформе по повышению пенсионного возраста, в этом году никто из россиян не выходит на пенсию. В 2026-м на пенсию выйдут мужчины 64 лет и женщины 59 лет. Для получения страховой пенсии им нужно заработать минимум 15 лет стажа и минимум 30 ИПК. Чем больше ИПК, тем выше размер пенсии.

По данным Соцфонда России на 1 октября, средняя страховая пенсия граждан по старости превысила 25,2 тысячи рублей. В среднем работающие пенсионеры получают 22 378 рублей, тогда как размер выплат для неработающих составляет 25 847 рублей.

В этом году 1 ИПК стоит 145,69 рубля. Таким образом, 2,7 ИПК, предлагаемые для многодетных отцов, – это 393,4 рубля прибавки к будущей пенсии.

С 1 января 2026 года страховые пенсии проиндексируют на 7,6%. Средства на это уже заложены в проекте бюджета Соцфонда. После индексации страховая пенсия увеличится почти на 2 тысячи рублей – с 25,2 тысячи до 27,1 тысячи рублей. В общей сложности это затронет 38 миллионов граждан.