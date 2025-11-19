Володин заявил, что в России не собираются повышать пенсионный возраст

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России никто не собирается повышать пенсионный возраст. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

По его словам, журналисты "вырвали из контекста" слова депутата Светланы Бессараб про увеличение размера пенсии.

"Это разговор больше о, если хотите, выгодах того, что ты продолжаешь работать. Но взяли, перефразировали – как у нас (бывает. – Прим. ред.), сейчас я говорю, вырвут что-то из контекста, а потом объясняйся", – сказал Володин.

Бессараб ранее рассказала о способе увеличения пенсии. По ее словам, если человек принял решение поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер коэффициентов на 36%. При этом фиксированная выплата может увеличиться на 45%.

Если же он отложит выход на пенсию на 10 лет, то более чем в два раза увеличит пенсию. Позже некоторые СМИ исказили данное заявление, приписав депутату якобы призыв к увеличению пенсионного возраста.

В свою очередь, юрист Екатерина Ноженко рекомендовала россиянам регулярно проверять выписку из индивидуального лицевого счета, но в ноябре, по ее словам, это сделать особенно важно.

В данном документе фиксируются все страховые и нестраховые периоды, размер страховых взносов и соотношение зарплаты к средней по стране.