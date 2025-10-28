Профессор Финогенова: средний размер страховой пенсии превысит 27 тыс руб в 2026 году

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров превысит 27 тысяч рублей в 2026 году, рассказала ТАСС профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

На 1 июля 2025 года размер выплаты составлял 25 826,03 рубля. Она превысит 27 тысяч рублей после индексации на 7,6%, пояснила профессор.

Средний размер социальной пенсии по старости для пенсионеров, которые не работают, в указанный период составлял 15 856,22 рубля. Финогенова подчеркнула, что размер выплаты должен увеличиться после индексации на рост прожиточного минимума, однако сейчас нет точной информации относительно коэффициента индексации.

Ранее председатель Соцфонда России Сергей Чирков рассказывал, что в 2026 году страховые пенсии повысятся у 38 миллионов пожилых граждан. Для того чтобы направить всем пенсионерам выплаты, в бюджете было выделено около 11,9 триллиона рублей.

В среднем размер страховой пенсии по старости в 2026 году вырастет на 2 тысячи рублей по сравнению с показателями 2025 года.

