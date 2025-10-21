Профессор Финогенова: минимальный размер пенсии в 2026 году составит 14,2 тыс руб

Фото: depositphotos/Koldunov

Минимальный уровень страховой пенсии по старости достигнет 14 287 рублей в 2026 году, сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с ТАСС.

Данная выплата является наиболее распространенным видом пенсионного обеспечения, назначаемым по старости, инвалидности или в случае потери кормильца. Ее размер определяется фиксированной выплатой и пенсионными баллами (ИПК), стоимость которых устанавливается государством, а количество зависит от стажа работы и заработной платы.

Для получения страховой пенсии необходимо накопить не менее 30 ИПК, уточнила Финогенова. Она напомнила, что в текущем году стоимость одного балла составила 145,69 рубля, а фиксированная выплата – 8 907,7 рубля. Таким образом, минимальная пенсия на конец года была 13 278,4 рубля, а после повышения на 7,6% она вырастет до 14 287,49 рубля.



Профессор также указала, что в апреле 2025-го кабмин утвердил Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения, которая предусматривает двухэтапную индексацию пенсий. Первый этап запланирован на 1 февраля и будет учитывать уровень инфляции за предыдущий год. Второй этап, который начнется 1 апреля, будет основываться на росте доходов Соцфонда, формирующихся из страховых взносов и зависящих от размера зарплат.

Вместе с тем Минфин анонсировал досрочную двойную индексацию пенсий с 1 января 2026 года, продолжила эксперт. Повышение составит 7,6% и объединит две индексации – по уровню инфляции и прогнозируемому уровню зарплат или доходов Соцфонда в 2025-м.

"По заявлениям Минтруда, если фактическая инфляция окажется выше 7,6%, то правительство оставляет за собой право на доиндексацию", – добавила она.

Профессор также подчеркнула, что индексация пенсий направлена на защиту доходов пенсионеров от воздействия инфляции, поскольку пенсия представляет собой основной источник средств для неработающих граждан пенсионного возраста. В России на конституционном уровне закреплена обязанность проводить индексацию пенсий не реже одного раза в год.

Ранее в Госдуме напомнили об изменении графика выплаты пенсий из-за праздничных дней, связанных с Днем народного единства. В связи с тем, что 2, 3 и 4 ноября были официально объявлены нерабочими, Соцфонд перенес даты перечислений, чтобы пенсионеры смогли получить выплаты без задержек.

В случае если установленная дата доставки пенсии выпадает на выходной или праздник, средства поступают в последний рабочий день перед ним. Таким образом, выплаты, которые должны были прийти в начале месяца, поступят 1 ноября.