Депутат Гаврилов призвал упростить механизм получения накопительной пенсии

В России следует упростить процесс получения пенсионных накоплений, чтобы граждане могли легко распоряжаться своими средствами. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Он напомнил, что с 2014 года действует мораторий на перечисление средств в накопительную часть пенсии и все страховые взносы работодателей идут на страховую часть.

"Накопленные средства у граждан остались, но их статус оказался неопределенным", – подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, в настоящее время доступ к единовременным выплатам ограничен, так как они считаются частью общего бюджета и требуют государственного решения для выдачи.

Ранее в Госдуме предложили вдвое повысить социальные пенсии. Например, для мужчин в возрасте от 70 лет и для женщин в возрасте от 65 лет пенсию могут увеличить с 5 034 до 10 068 рублей. При этом инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам предлагают платить не 12 082 рубля, а 24 164 рубля. Инвалидам III категории предлагают повысить пособие до 8 558 рублей.