В Госдуме предложили в два раза повысить социальные пенсии

Фото: depositphotos/Koldunov

Группа депутатов под руководством председателя партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергея Миронова планирует направить в Госдуму законопроект, которым предлагается в два раза повысить социальные пенсии в стране. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

В частности, для мужчин в возрасте от 70 лет и для женщин в возрасте от 65 лет, а также для инвалидов II группы и детей, которые потеряли одного из родителей, пенсию хотят увеличить с 5 034 до 10 068 рублей. Инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам предлагают платить не 12 082 рублей, а 24 164 рублей.

Кроме того, депутаты считают, что инвалидам I группы, инвалидам с детства II группы, а также детям, которые потеряли обоих родителей, нужно выплачивать пенсию в размере 20 137 рублей (сейчас ее размер составляет 10 068 рублей). Инвалидам III категории предлагают повысить пособие с 4 279 рублей до 8 558 рублей.

Миронов уточнил, что данные изменения также затронут и участников спецоперации. Он считает, что увеличение размера социальных пенсий позволит укрепить правовую и финансовую основу для последующего повышения выплат бойцам и ветеранам СВО.

В следующем году, как сообщал председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков, средний размер пенсии в стране по государственному пенсионному обеспечению составит 22 617 рублей. По его словам, всего на выплату пособий будет направлено 904 миллиарда рублей.

Пенсия по гособеспечению выплачивается ежемесячно в качестве компенсации заработка россиян. Существует пять видов таких пособий: за выслугу лет, по старости, по случаю потери кормильца, по инвалидности и социальная пенсия.