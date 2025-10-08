Средний размер пенсии в РФ превысит 22,6 тысячи рублей в 2026 году

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Средний размер пенсии в России по государственному пенсионному обеспечению составит 22 617 рублей в 2026 году. Об этом сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков, передает ТАСС.

По его словам, всего на выплату пособий будет направлено 904 миллиарда рублей.

"Почему эти пенсии важны? Поскольку они выплачиваются детям-инвалидам. Это и дети-инвалиды, потерявшие родителей", – пояснил Чирков.

Пенсия по гособеспечению выплачивается ежемесячно в качестве компенсации заработка россиян. Существует пять видов таких пособий: за выслугу лет, по старости, по случаю потери кормильца, по инвалидности и социальная пенсия.

В федеральном бюджете России на 2026 год предусмотрено более 19 триллионов рублей на социальный блок. Эти средства включают пенсии, больничные, декретные выплаты, пособия на детей, поддержку ветеранов и инвалидов. В бюджет также заложены средства на пособия по безработице, санаторно-курортное лечение и переобучение.

С 1 апреля 2026 года соцпенсии проиндексируют на 6,8% (до 16 590 рублей). В 2027 году индексация составит 6,8%, в 2028-м – 4,0%. Причем в следующем году также вырастут на 14,8% выплаты, зависящие от социальных пенсий.