Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 11:29

Общество
Главная / Новости /

Врач Тяжельников: зимой ослабленный организм сильнее реагирует на геомагнитные бури

Врач рассказал, что метеочувствительные люди тяжелее переносят магнитные бури зимой

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Ослабление организма зимой, дефицит серотонина и резкие погодные колебания делают реакцию людей на геомагнитные бури более выраженной, рассказал главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников Агентству "Москва".

Он отметил, что в холодный период года иммунитет ослабевает, снижается активность, возрастает дефицит витаминов, а короткий световой день и нехватка естественного света приводят к уменьшению выработки "гормона счастья". По его словам, нервная система в таких условиях становится более чувствительной к внешним воздействиям, включая геомагнитные колебания.

"А еще зимой чаще случаются перепады погоды, влажности и давления, что также может сделать реакцию на магнитные бури заметнее", – сообщил Тяжельников.

Врач добавил, что холод способствует сужению сосудов, что повышает давление и нагрузку на сердце.

Недомогание у некоторых людей может проявляться не только в момент геомагнитных возмущений, но и до их начала или уже после окончания. Тяжельников объяснил это тем, что часть метеозависимых реагирует заранее на изменения в атмосфере, а у других симптомы возникают тогда, когда организм уже переживает последствия нагрузки.

Тем не менее чаще всего, по словам врача, головная боль, скачки давления и другие признаки появляются непосредственно в период магнитной бури.

Тяжельников напомнил, что в такие дни следует избегать тяжелых физических нагрузок и недосыпа, а также ограничить потребление кофеина, алкоголя и тяжелой соленой пищи. Он рекомендовал пить больше воды и включать в рацион овощи и фрукты.

Ранее ученые лаборатории РАН сообщили, что 9–10 декабря произошли магнитные бури уровня G2–G3. Они начались после достижения Земли выбросом плазмы, вызванным вспышкой на Солнце.

Эта вспышка класса M8.1 произошла и в ночь на 7 декабря. Несмотря на умеренную силу, ее центр находился точно на линии "Солнце – Земля", что означало почти фронтальный удар по магнитосфере без значительного ослабления.

Читайте также


обществонаука

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика