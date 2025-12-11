Врач Тяжельников: зимой ослабленный организм сильнее реагирует на геомагнитные бури

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Ослабление организма зимой, дефицит серотонина и резкие погодные колебания делают реакцию людей на геомагнитные бури более выраженной, рассказал главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников Агентству "Москва".

Он отметил, что в холодный период года иммунитет ослабевает, снижается активность, возрастает дефицит витаминов, а короткий световой день и нехватка естественного света приводят к уменьшению выработки "гормона счастья". По его словам, нервная система в таких условиях становится более чувствительной к внешним воздействиям, включая геомагнитные колебания.

"А еще зимой чаще случаются перепады погоды, влажности и давления, что также может сделать реакцию на магнитные бури заметнее", – сообщил Тяжельников.

Врач добавил, что холод способствует сужению сосудов, что повышает давление и нагрузку на сердце.

Недомогание у некоторых людей может проявляться не только в момент геомагнитных возмущений, но и до их начала или уже после окончания. Тяжельников объяснил это тем, что часть метеозависимых реагирует заранее на изменения в атмосфере, а у других симптомы возникают тогда, когда организм уже переживает последствия нагрузки.

Тем не менее чаще всего, по словам врача, головная боль, скачки давления и другие признаки появляются непосредственно в период магнитной бури.

Тяжельников напомнил, что в такие дни следует избегать тяжелых физических нагрузок и недосыпа, а также ограничить потребление кофеина, алкоголя и тяжелой соленой пищи. Он рекомендовал пить больше воды и включать в рацион овощи и фрукты.

Ранее ученые лаборатории РАН сообщили, что 9–10 декабря произошли магнитные бури уровня G2–G3. Они начались после достижения Земли выбросом плазмы, вызванным вспышкой на Солнце.

Эта вспышка класса M8.1 произошла и в ночь на 7 декабря. Несмотря на умеренную силу, ее центр находился точно на линии "Солнце – Земля", что означало почти фронтальный удар по магнитосфере без значительного ослабления.