Астроном Богачев опроверг новости об "адских магнитных бурях" в декабре 2025 года

В соцсетях распространилась информация о том, что декабрь 2025 года превратится в "ад для метеозависимых" из-за сильных магнитных бурь. Так ли это на самом деле, разбиралась Москва 24.

Только слабые возмущения

В Сети появились новости о том, что конец 2025 года станет "адом для метеозависимых". Согласно прогнозам, практически каждый день декабря будет сопровождаться магнитными бурями, которые якобы ожидаются даже в Новый год. Самыми тяжелыми должны стать дни с 21 по 26 декабря.

Однако эту информацию опроверг руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. В разговоре с Москвой 24 он отметил, что уже существует предварительный прогноз на декабрь, в соответствии с которым слабые магнитные возмущения могут произойти с 21-го по 24-е и с 29-го по 31-е числа.





Сергей Богачев руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Однако ситуация может поменяться, стоит только произойти крупной вспышке на Солнце. В целом, достоверная информация по магнитным бурям дается максимум на трое суток. Все, что дальше, – это примерная картина, а прогноз, который затрагивает период более месяца, и вовсе считается ненаучным.

В свою очередь, глава Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин отметил в разговоре с Москвой 24, что максимум цикла солнечной активности вовсе прошел около года назад, то есть самым активным оказался 2024-й.

Тогда фиксировалось много выбросов на Солнце, плазма долетала до Земли, после чего начинались геомагнитные бури. Сейчас же ситуация находится возле максимума, но на спаде, а в 2027 году приблизится к минимуму. Новости о супербурях будут встречаться примерно раз в год, отметил эксперт.

Лишь психосоматика?

При этом магнитные бури не должны вызывать опасения по поводу здоровья, поскольку они не в состоянии повлиять на находящегося на Земле человека, уверен Артем Абунин.

По его словам, люди защищены от какого-либо пагубного влияния, поскольку наша планета расположена за двумя мощными щитами: первый – это магнитное поле, которое препятствует радиации, второй – атмосфера, которая останавливает излучение Солнца. В связи с этим все мнения о плохом самочувствии в период данных явлений можно считать психосоматикой, считает эксперт.





Артем Абунин глава Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Кроме того, магнитные бури не влияют на технику. Единственное, что может затронуть это явление (будучи экстремальным), – радиосвязь, но только в тех диапазонах, которыми гражданские не пользуются.

"При этом магнитные бури дают позитивный эффект в виде полярных сияний. Правда, на территории мегаполисов, например в Москве, наблюдать их достаточно сложно, так как мешает засветка", – отметил он.

В свою очередь, врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа рассказала Москве 24, что, несмотря на отсутствие доказательств какого-либо влияния магнитных бурь на состояние человека, жалобы на самочувствие поступают от пациентов достаточно часто.

"В большей степени именно на сосуды. Поэтому те, у кого есть серьезные заболевания, связанные с ними (например, гипертония), или предынфарктное состояние, должны с особым вниманием относиться к здоровью", – порекомендовала терапевт.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей квалификации В первую очередь, очень важно принимать препараты, которые прописал врач. Нельзя допускать сильных скачков давления, в противном случае происходит спазм сосудов. В некоторых случаях существуют риски инфарктов или инсультов.

Помимо этого, в такие дни нужно беречь себя и не делать серьезные физические упражнения: не бегать, не поднимать тяжести, не выполнять какую-либо работу, дающую нагрузку на сердце, посоветовала врач.

Однако Людмила Лапа отметила, что если человек относительно здоров (нет хронических заболеваний, хорошо работает сердце, а давление и температура в норме), то для него магнитные бури пройдут незаметно.

