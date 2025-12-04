Форма поиска по сайту

04 декабря, 18:50

Общество
Астроном Богачев опроверг новости об "адских магнитных бурях" в декабре 2025 года

Адский декабрь? Станет ли последний месяц 2025-го испытанием для метеозависимых

В соцсетях распространилась информация о том, что декабрь 2025 года превратится в "ад для метеозависимых" из-за сильных магнитных бурь. Так ли это на самом деле, разбиралась Москва 24.

Только слабые возмущения

Фото: 123RF.com/robertbodnart

В Сети появились новости о том, что конец 2025 года станет "адом для метеозависимых". Согласно прогнозам, практически каждый день декабря будет сопровождаться магнитными бурями, которые якобы ожидаются даже в Новый год. Самыми тяжелыми должны стать дни с 21 по 26 декабря.

Однако эту информацию опроверг руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. В разговоре с Москвой 24 он отметил, что уже существует предварительный прогноз на декабрь, в соответствии с которым слабые магнитные возмущения могут произойти с 21-го по 24-е и с 29-го по 31-е числа.

Однако ситуация может поменяться, стоит только произойти крупной вспышке на Солнце. В целом, достоверная информация по магнитным бурям дается максимум на трое суток. Все, что дальше, – это примерная картина, а прогноз, который затрагивает период более месяца, и вовсе считается ненаучным. 
Сергей Богачев
руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

В свою очередь, глава Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин отметил в разговоре с Москвой 24, что максимум цикла солнечной активности вовсе прошел около года назад, то есть самым активным оказался 2024-й.

Тогда фиксировалось много выбросов на Солнце, плазма долетала до Земли, после чего начинались геомагнитные бури. Сейчас же ситуация находится возле максимума, но на спаде, а в 2027 году приблизится к минимуму. Новости о супербурях будут встречаться примерно раз в год, отметил эксперт.

Лишь психосоматика?

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

При этом магнитные бури не должны вызывать опасения по поводу здоровья, поскольку они не в состоянии повлиять на находящегося на Земле человека, уверен Артем Абунин.

По его словам, люди защищены от какого-либо пагубного влияния, поскольку наша планета расположена за двумя мощными щитами: первый – это магнитное поле, которое препятствует радиации, второй – атмосфера, которая останавливает излучение Солнца. В связи с этим все мнения о плохом самочувствии в период данных явлений можно считать психосоматикой, считает эксперт.

Кроме того, магнитные бури не влияют на технику. Единственное, что может затронуть это явление (будучи экстремальным), – радиосвязь, но только в тех диапазонах, которыми гражданские не пользуются.
Артем Абунин
глава Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН

"При этом магнитные бури дают позитивный эффект в виде полярных сияний. Правда, на территории мегаполисов, например в Москве, наблюдать их достаточно сложно, так как мешает засветка", – отметил он.

В свою очередь, врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа рассказала Москве 24, что, несмотря на отсутствие доказательств какого-либо влияния магнитных бурь на состояние человека, жалобы на самочувствие поступают от пациентов достаточно часто.

"В большей степени именно на сосуды. Поэтому те, у кого есть серьезные заболевания, связанные с ними (например, гипертония), или предынфарктное состояние, должны с особым вниманием относиться к здоровью", – порекомендовала терапевт.

В первую очередь, очень важно принимать препараты, которые прописал врач. Нельзя допускать сильных скачков давления, в противном случае происходит спазм сосудов. В некоторых случаях существуют риски инфарктов или инсультов. 
Людмила Лапа
врач-терапевт высшей квалификации

Помимо этого, в такие дни нужно беречь себя и не делать серьезные физические упражнения: не бегать, не поднимать тяжести, не выполнять какую-либо работу, дающую нагрузку на сердце, посоветовала врач.

Однако Людмила Лапа отметила, что если человек относительно здоров (нет хронических заболеваний, хорошо работает сердце, а давление и температура в норме), то для него магнитные бури пройдут незаметно.

Трошина Любовь

обществонаукаистории

