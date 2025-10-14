Эколог Рыбальченко опроверг наступление климатической точки невозврата на Земле

Ученые зафиксировали первую климатическую точку невозврата на Земле из-за изменений климата. Почувствуют ли изменения жители Земли, расскажет Москва 24.
Массовое вымирание?
Первая катастрофическая точка невозврата в климатической системе Земли пройдена. К такому выводу пришла международная группа исследователей из 23 стран в докладе Global Tipping Points.
Причиной для опасений ученых стало массовое вымирание тепловодных коралловых рифов из-за их обесцвечивания. Если глобальное потепление не удастся снизить до 1,2 градуса "как можно быстрее", коралловые рифы не сохранятся "в сколько-нибудь значимых масштабах". В настоящее время потепление в среднем составляет около 1,4 градуса, утверждают специалисты.
По их данным, с января 2023 года коралловые рифы переживают четвертое и самое масштабное в истории глобальное обесцвечивание. От экстремальных температур океана пострадали более 80% рифов в 80 странах. Ученые охарактеризовали происходящее как выход на "неизведанную территорию".
Исследователи также предупредили, что мир находится на грани достижения и других критических точек – высыхания тропических лесов Амазонии, разрушения основных океанических течений и потери ледяных щитов Гренландии и Антарктики.
"Согласно текущим прогнозам, к 2030 году глобальное потепление, вероятно, превысит 1,5 градуса. Это подвергает мир еще большей опасности", – сказал Лентон.
Однако не все эксперты согласны с такими пессимистичными прогнозами. Профессор Питер Мамби из Университета Квинсленда признал упадок рифов, но указал на новые доказательства их способности к адаптации.
"Некоторые рифы остаются жизнеспособными даже при глобальном потеплении на 2 градуса", – процитировала ученого The Guardian.
Он выразил обеспокоенность, что общество может "отказаться от коралловых рифов", если люди решат, что их уже невозможно спасти.
Вице-президент Международного общества коралловых рифов Трейси Эйнсворт отметила, что "будущее коралловых рифов – это трансформация".
"Сейчас наша задача – понять, как перестраиваются все эти разнообразные экосистемы", – добавила она.
В докладе также отмечена вероятность "позитивных переломных моментов" в обществе, таких как массовое внедрение электромобилей, которые могут помочь быстро сократить выбросы парниковых газов.
"Происходит циклически"
Рост средней температуры Земли не свидетельствует о достижении климатической точки невозврата. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал заслуженный эколог России Андрей Пешков.
По его мнению, ни о какой катастрофе речи не идет. Подобные разговоры же он назвал спекуляциями.
"Рост средней температуры Земли на 1,4 градуса по сравнению с концом XIX века – это не критично. А ведь могло быть и больше, причем не по вине человека, а из-за увеличения солнечной активности или внутренних геотермальных процессов. Наше влияние несопоставимо с планетарными и космическими процессами", – сказал Пешков.
Эколог Илья Рыбальченко, в свою очередь, объяснил, что природные механизмы климатических изменений существуют независимо от человеческой деятельности.
"Из земной коры периодически происходят выхлопы калия-40 — радиоактивного элемента, который распадается и выделяет тепло. Это происходит циклически, что сравнимо с периодическим включением и выключением четверти солнечной энергии. Таким образом, мы имеем естественные циклы потепления и похолодания. Любой геолог, знающий погоду за последние сотни тысяч лет, подтвердит, что эти циклы идут тысячелетиями", – рассказал эксперт в беседе с Москвой 24.
По его словам, глобальное потепление происходит на протяжении последних сотен тысяч лет, но оно циклично, и человек здесь ни при чем.
"Поэтому никакой точки невозврата нет и не может быть", – обратил внимание специалист.
В то же время, хоть текущая ситуация не критична, человечество может столкнуться с реальными точками невозврата в будущем. Об этом во время разговора с Москвой 24 предупредил заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов.
"Настоящие точки невозврата наступят, когда произойдут действительно необратимые изменения – например, начнется интенсивное разрушение Западно-Антарктического ледникового щита или остановка Северо-Атлантической термохалинной циркуляции. Такие явления могут ожидать нас при потеплении на несколько градусов, тогда как текущее потепление составляет всего 1,4", – объяснил он.
Кислов уточнил, что для глобальных изменений показатель температуры должен составлять порядка 5 градусов. При этом аномалии, описанные учеными в наши дни, фиксировались далеко в прошлом.
"Например, 5 тысяч лет назад наблюдалась похожая ситуация, и природа с биосферой успешно с этой ситуацией справились. У природных систем и самого человека как вида существует определенная амплитуда возможных изменений, и текущие колебания пока не превышают этот диапазон. Поэтому преждевременно утверждать про достижение точки невозврата – этот вопрос требует более внимательного изучения с определением границ для различных видов живых организмов.
"По самым оптимистичным сценариям потепление продолжится до середины столетия с последующим замедлением, но это потребует колоссальных усилий по переходу на альтернативные источники энергии", – подчеркнул климатолог.
Если же эмиссия парниковых газов сохранится на текущем уровне, то к концу века можно ожидать потепления на 5 градусов, что может привести к запуску необратимых процессов, заключил Кислов.