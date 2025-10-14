Эколог Рыбальченко опроверг наступление климатической точки невозврата на Земле

Ученые зафиксировали первую климатическую точку невозврата на Земле из-за изменений климата. Почувствуют ли изменения жители Земли, расскажет Москва 24.

Массовое вымирание?

Первая катастрофическая точка невозврата в климатической системе Земли пройдена. К такому выводу пришла международная группа исследователей из 23 стран в докладе Global Tipping Points.

Причиной для опасений ученых стало массовое вымирание тепловодных коралловых рифов из-за их обесцвечивания. Если глобальное потепление не удастся снизить до 1,2 градуса "как можно быстрее", коралловые рифы не сохранятся "в сколько-нибудь значимых масштабах". В настоящее время потепление в среднем составляет около 1,4 градуса, утверждают специалисты.

По их данным, с января 2023 года коралловые рифы переживают четвертое и самое масштабное в истории глобальное обесцвечивание. От экстремальных температур океана пострадали более 80% рифов в 80 странах. Ученые охарактеризовали происходящее как выход на "неизведанную территорию".





Тим Лентон профессор Эксетерского университета Мы больше не можем говорить о переломных моментах как о будущих рисках. Первый переломный момент масштабного вымирания тепловодных коралловых рифов уже начался.

Исследователи также предупредили, что мир находится на грани достижения и других критических точек – высыхания тропических лесов Амазонии, разрушения основных океанических течений и потери ледяных щитов Гренландии и Антарктики.

"Согласно текущим прогнозам, к 2030 году глобальное потепление, вероятно, превысит 1,5 градуса. Это подвергает мир еще большей опасности", – сказал Лентон.

Однако не все эксперты согласны с такими пессимистичными прогнозами. Профессор Питер Мамби из Университета Квинсленда признал упадок рифов, но указал на новые доказательства их способности к адаптации.

"Некоторые рифы остаются жизнеспособными даже при глобальном потеплении на 2 градуса", – процитировала ученого The Guardian.

Он выразил обеспокоенность, что общество может "отказаться от коралловых рифов", если люди решат, что их уже невозможно спасти.

Вице-президент Международного общества коралловых рифов Трейси Эйнсворт отметила, что "будущее коралловых рифов – это трансформация".

"Сейчас наша задача – понять, как перестраиваются все эти разнообразные экосистемы", – добавила она.

В докладе также отмечена вероятность "позитивных переломных моментов" в обществе, таких как массовое внедрение электромобилей, которые могут помочь быстро сократить выбросы парниковых газов.

"Происходит циклически"

Рост средней температуры Земли не свидетельствует о достижении климатической точки невозврата. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал заслуженный эколог России Андрей Пешков.

По его мнению, ни о какой катастрофе речи не идет. Подобные разговоры же он назвал спекуляциями.

"Рост средней температуры Земли на 1,4 градуса по сравнению с концом XIX века – это не критично. А ведь могло быть и больше, причем не по вине человека, а из-за увеличения солнечной активности или внутренних геотермальных процессов. Наше влияние несопоставимо с планетарными и космическими процессами", – сказал Пешков.





Андрей Пешков заслуженный эколог Что касается коралловых рифов и их обесцвечивания, в науке важно учитывать временные масштабы. Несколько лет назад боролись с понижением уровня Каспия, потом – с его подъемом, и так постоянно. Эти колебания с нашей точки зрения кажутся значительными, но в масштабах экосистемы это незаметные флуктуации. Повода для паники нет – все будет хорошо, мы будем спокойно жить.

Эколог Илья Рыбальченко, в свою очередь, объяснил, что природные механизмы климатических изменений существуют независимо от человеческой деятельности.

"Из земной коры периодически происходят выхлопы калия-40 — радиоактивного элемента, который распадается и выделяет тепло. Это происходит циклически, что сравнимо с периодическим включением и выключением четверти солнечной энергии. Таким образом, мы имеем естественные циклы потепления и похолодания. Любой геолог, знающий погоду за последние сотни тысяч лет, подтвердит, что эти циклы идут тысячелетиями", – рассказал эксперт в беседе с Москвой 24.

По его словам, глобальное потепление происходит на протяжении последних сотен тысяч лет, но оно циклично, и человек здесь ни при чем.

"Поэтому никакой точки невозврата нет и не может быть", – обратил внимание специалист.





Илья Рыбальченко эколог Что касается обесцвечивания кораллов, изменение климата приводит к изменению кислотности океана. Поскольку коралл состоит из кальция, часть может растворяться в воде, теряя окраску. Однако это естественные цикличные процессы: старые кораллы не окрасятся снова, но вырастут новые цветные, поскольку они являются живой субстанцией, а не минералом.

В то же время, хоть текущая ситуация не критична, человечество может столкнуться с реальными точками невозврата в будущем. Об этом во время разговора с Москвой 24 предупредил заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов.

"Настоящие точки невозврата наступят, когда произойдут действительно необратимые изменения – например, начнется интенсивное разрушение Западно-Антарктического ледникового щита или остановка Северо-Атлантической термохалинной циркуляции. Такие явления могут ожидать нас при потеплении на несколько градусов, тогда как текущее потепление составляет всего 1,4", – объяснил он.

Кислов уточнил, что для глобальных изменений показатель температуры должен составлять порядка 5 градусов. При этом аномалии, описанные учеными в наши дни, фиксировались далеко в прошлом.

"Например, 5 тысяч лет назад наблюдалась похожая ситуация, и природа с биосферой успешно с этой ситуацией справились. У природных систем и самого человека как вида существует определенная амплитуда возможных изменений, и текущие колебания пока не превышают этот диапазон. Поэтому преждевременно утверждать про достижение точки невозврата – этот вопрос требует более внимательного изучения с определением границ для различных видов живых организмов.





Александр Кислов заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Хотя небольшое потепление и играет незначительную роль, его производные эффекты уже ощутимы. В крупных мегаполисах усиливаются волны тепла, представляющие угрозу для жителей, учащаются экстремальные ливневые осадки и продолжается подъем уровня Мирового океана с рисками затоплений. Также наблюдается "позеленение" Арктики, увеличение растительного покрова там, где его раньше не было. Однако оснований для паники нет – речь идет не о катастрофе, а процессах, требующих своевременных превентивных мер.

"По самым оптимистичным сценариям потепление продолжится до середины столетия с последующим замедлением, но это потребует колоссальных усилий по переходу на альтернативные источники энергии", – подчеркнул климатолог.

Если же эмиссия парниковых газов сохранится на текущем уровне, то к концу века можно ожидать потепления на 5 градусов, что может привести к запуску необратимых процессов, заключил Кислов.

