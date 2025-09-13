Ученые опровергли теорию, согласно которой на Земле происходит массовое вымирание

Группа ученых из Гарварда опубликовала работу, в которой ставит под сомнение сообщения о шестом массовом вымирании, якобы происходящем на Земле прямо сейчас. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Жизнь на нашей планете претерпевала как периоды бурного расцвета, так и гораздо менее счастливые эпохи. Согласно имеющимся данным, Земля пережила как минимум 5 крупных массовых вымираний – так называются глобальные катастрофы, в результате которых за относительно короткое по геологическим меркам время исчезает подавляющее большинство живых организмов.

Массовое вымирание, о котором нам больше всего известно, произошло 65 миллионов лет назад – тогда с лица Земли исчезли динозавры. Как ни странно, это далеко не самая крупная катастрофа. 250 миллионов лет назад случилось великое массовое вымирание, уничтожившее почти 90% существовавшего тогда биоразнообразия. О его причинах мы почти ничего не знаем, но природа тогда потеряла 57% биологических семейств, 83% биологических родов, 81% морских видов и 70% видов наземных позвоночных.

В последнее время многие ученые все чаще говорят о шестом массовом вымирании, которое происходит прямо сейчас, на наших глазах. Приверженцы этого мнения считают, что мы находимся в самом начале катастрофы, а скорость исчезновения видов постоянно возрастает. Виновником называют человечество, столетиями загрязняющее почву, воду и атмосферу. Кто-то даже утверждает, что сегодняшние темпы вымирания в сотни раз превышают естественные, а под угрозой исчезновения находятся миллионы видов.



Однако экологи из Гарвардского университета поставили эти выводы под сомнение и предложили взглянуть на проблему шире. Изучив базу данных Международного союза охраны природы, они собрали информацию о более чем 22 тысячах родов животных и растений, чтобы оценить количество вымираний за последние 500 лет. Оказалось, что с 1500 года вымерло 102 рода, а это примерно 0,5% от общего числа. Причем потери распределились неравномерно. Почти половина вымерших пришлась на птиц и млекопитающих, а среди огромного разнообразия рыб, амфибий, рептилий, членистоногих и растений вымирания на уровне родов оказались крайне редким явлением, затронув менее 1%. Исследование показало и географические особенности процесса. Подавляющее большинство вымерших (76%) были эндемиками, то есть обитателями строго ограниченных территорий, причем чаще всего – островов.



Данные о том, что темпы нынешнего вымирания возрастают, тоже не подтверждены. Если верить полученным результатам, то пик исчезновения родов пришелся на конец XIX и начало XX веков, но за последние 100 лет эти темпы, напротив, замедлились.

Конечно, авторы работы не призывают человечество расслабиться и прекратить борьбу за сохранение экологии и выживание видов. Их статья говорит о том, что, хотя современный кризис биоразнообразия и является серьезной проблемой, его пока невозможно назвать настоящим массовым вымиранием. Исследователи не исключают, что в ближайшее столетие из-за изменения климата Земля может потерять 30–40% всех видов живых существ. Но это все равно не достигнет пугающих 75 или 90%, отмеченных в доисторические эпохи.

Так что беспокоиться, конечно, нужно. Но паниковать, несомненно, не стоит.

Хотя…

