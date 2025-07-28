Эксперт Кислов: часть России превращается в южный регион, где грозы и ливни – норма

Новые природные катаклизмы могут ожидать Россию уже этой осенью. По словам ученых, изменения климата уже заметны по всему миру, а в ближайшие годы количество экстремальных погодных явлений будет увеличиваться. Какие прогнозы дают эксперты и есть ли причины для опасений – разбиралась Москва 24.

"Зимы стали теплее"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Осенью Россию могут ожидать удары стихии. Об этом в эфире "России 1" заявил исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

"Таких явлений будет больше, явления будут учащаться, во всяком случае ближайшие несколько десятилетий", – сказал он.





Александр Родин исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Если мы вспомним прекрасные картины голландских живописцев, там люди на коньках катаются в Голландии. Где вы сейчас увидите в Голландии лед зимой?

По словам ученого, тенденция потепления заметна по всему земному шару.

"То, что зимы в России стали теплее, – это действительно так. Особенно это, кстати, заметно в арктических широтах. Вообще, наверное, самое заметное изменение климата нашей планеты происходит сейчас в Арктике", – отметил Родин.

По мнению экспертов, необычные погодные явления могут сигнализировать о приближении глобального потепления. Например, в июне в чилийской пустыне Атакама выпал снег. Как объяснил климатолог Николай Терешонок, в первую очередь это может быть вызвано непосредственной близостью к океану, но есть и косвенные факторы.

"Все идет к очень сложной климатической ситуации. Постепенно увеличивается количество негативных последствий, связанных с глобальным потеплением. Например, аномальная жара, вызванная переносом воздушных масс", – подчеркнул он.

Более того, за последние 30 лет в мире выросло число экстремально жарких дней в году. Ученые выяснили, что аномально высокая температура приводит к прямым проблемам со здоровьем и даже психическим расстройствам.

Из-за жары страдает и качество повседневной жизни. Как рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин, это связано с температурным диапазоном тела.

"Температура тела всегда поддерживается в диапазоне от 36,6 до 37 градусов. И, если термометры показывают значения на улице от 30 градусов и выше, организму, который всегда отдает тепло в окружающую среду, становится тяжелее это сделать. Отсюда и происходит тепловой удар", – объяснил он.

"Тридцать лет назад такого не было"

Потепление климата продлится минимум несколько десятков лет. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ученые со всего мира приходят к однозначному выводу, что потепление климата будет проходить как минимум до конца нынешнего века. Сейчас происходит рост средней глобальной температуры, а количество экстремальных явлений увеличивается", – сказал он.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Многочисленные исследования показывают, что при устойчивом потеплении климата происходит увеличение изменчивости погодных характеристик. Однажды академик Обухов сказал фразу: "В условиях потепления климата погода нервничает". Вот эта нервозность выражается в увеличении количества волн жары.

Он напомнил, что в течение июля в столице дважды были "невиданные эпизоды", когда выпадало 60 миллиметров осадков за час, и это количество подходило к 80 миллиметрам.

"Для Москвы это что-то фантастическое, такого раньше не было. И эти небывалые события сейчас встречаются все чаще и чаще", – объяснил Вильфанд.

По его словам, число интенсивных осадков будет расти.

"По прогнозам ученых, в целом количество осадков в северных широтах будет увеличиваться, а вот в южных широтах – уменьшаться. При этом среднее годовое значение осадков в умеренных широтах не изменится, но увеличится количество интенсивных", – добавил он.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России В южных широтах будет увеличиваться засушливость. Например, Крым и сейчас очень засушливый, а станет еще более сухим. Та же ситуация и с югом Центрального федерального округа: там и так мало осадков, а будет еще меньше.

При этом, как отмечает Вильфанд, повода для паники нет: изменения будут проходить постепенно, и люди адаптируются к ним.

"Изменение климата – это же процесс, который происходит не взрывным образом. Конечно, должна произойти адаптация, но это скорее касается не столько персонально человека, сколько адаптации с государственной точки зрения. Сейчас каждое министерство и ведомство разрабатывает свои подходы для минимизации последствий", – заключил Вильфанд.

В свою очередь, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов назвал "одной из главных достопримечательностей глобального потепления" процессы таяния в Арктике.

"В Арктике есть очень чуткая к изменениям температуры вещь – замерзшая вода. В океане это лед, а на суше это та вода, которая находится в составе многолетнемерзлых пород. Изменение температуры на море, например, приводит к тому, что уменьшается количество льда, а это, в свою очередь, открывает более теплую воду, которая находится подо льдом, и, соответственно, усиливается нагревание всей акватории", – объяснил Кислов.

В Москве же сильные ливни связаны с содержанием большего количества пара в теплом воздухе.



Александр Кислов заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Превращение водяного пара в капли сопровождается грозами, развитием мощнейших облаков, усилением скоростей ветра. Грядущее потепление ведет к усилению таких явлений, как кратковременные ливни, шквалы и даже торнадо.

По его словам, вся Центральная Россия, в том числе и Москва, уже привыкают к таким ливням. Кислов подчеркнул, что, пока идет потепление, тенденция будет сохраняться, и большая часть России медленно превращается в своего рода южный регион, для которого грозы и ливни – совершенно нормальные явления.