Рост экстремальной жары зафиксирован во всем мире

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В мире число экстремально жарких дней в году увеличилось за последние 30 лет, из-за чего необходимы срочные меры по борьбе с ростом температуры и влажности. Это следует из исследования австралийских ученых и 18 других стран, которое было размещено в научном издании "Ежегодный обзор по вопросам окружающей среды и ресурсов".

Согласно статье, среднегодовое количество экстремально жарких дней выросло с 12 в 1990–2006 годах до 19,3 – в 2007–2023 годах. Наибольший рост был зафиксирован в Африке, на Ближнем Востоке и в части Азии.

Для точной оценки опасности такой погоды ученые впервые учитывали данные о температуре, показатели влажности, интенсивности солнечного излучения, скорости и направления ветра.

Как показало исследование, аномально высокая температура приводит к прямым проблемам со здоровьем и косвенным последствиям, среди которых психические расстройства и риски для беременных. В связи с этим ученые предложили сформировать комплексный подход, направленный на уменьшение вреда для здоровья и экономики. По их мнению, в него нужно внести международное сотрудничество, разработку национальных стратегий адаптации и предупреждения, координацию действий между госучреждениями и научными организациями, вовлечение местных сообществ, рост осведомленности жителей и индивидуальные меры защиты.

Ранее климатологи ввели новый термин – "петли смерти". Так они описывают процессы, при которых глобальное потепление ускоряет само себя. В частности, таяние арктических льдов приводит к еще большему повышению температуры. Ученые считают, что в ближайшие 15 лет последствия могут стать необратимыми.

