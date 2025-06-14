14 июня, 09:45Общество
Западные ученые предупредили о климатических "петлях смерти"
Западные климатологи ввели новый термин – "петли смерти". Так они описывают процессы, при которых глобальное потепление ускоряет само себя. В частности, таяние арктических льдов приводит к еще большему повышению температуры.
Ученые считают, что в ближайшие 15 лет последствия могут стать необратимыми. Российские специалисты с этим не согласны. По их мнению, термин не научен, а прогнозы о скором исчезновении Гренландии – преувеличены.
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