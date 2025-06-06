06 июня, 16:22Происшествия
Мальчик выпал из окна квартиры на улице Нансена в Москве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже жилого дома на столичной улице Нансена. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.
Мальчика 2023 года рождения госпитализировали. Предварительно, он выпал из окна, оперевшись на москитную сетку.
"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки", – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили не оставлять детей без присмотра в помещениях, где открыто окно, а также не ставить мебель и другие предметы рядом с окнами. Также прокуратура напомнила, что москитная сетка не защитит ребенка от падения.
Ранее девочка выпала из открытого окна квартиры девятого этажа дома на улице Красный Казанец в Москве. По данным прокуратуры, ребенок, оставшись без присмотра взрослых, пробрался на балкон. В результате падения из окна девочка погибла.
До этого ребенок выпал из окна квартиры, оперевшись на москитную сетку, на 2-й Владимирской улице на востоке Москвы. Случай произошел, когда мать ребенка на некоторое время отошла в другую комнату. В результате девочку 2023 года рождения госпитализировали.