Мальчик выпал из окна квартиры на улице Нансена в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже жилого дома на столичной улице Нансена. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.

Мальчика 2023 года рождения госпитализировали. Предварительно, он выпал из окна, оперевшись на москитную сетку.

"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили не оставлять детей без присмотра в помещениях, где открыто окно, а также не ставить мебель и другие предметы рядом с окнами. Также прокуратура напомнила, что москитная сетка не защитит ребенка от падения.

Ранее девочка выпала из открытого окна квартиры девятого этажа дома на улице Красный Казанец в Москве. По данным прокуратуры, ребенок, оставшись без присмотра взрослых, пробрался на балкон. В результате падения из окна девочка погибла.

До этого ребенок выпал из окна квартиры, оперевшись на москитную сетку, на 2-й Владимирской улице на востоке Москвы. Случай произошел, когда мать ребенка на некоторое время отошла в другую комнату. В результате девочку 2023 года рождения госпитализировали.