Ребенок выпал из окна дома на улице Полбина в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Малолетний ребенок выпал из окна квартиры жилого дома, расположенного на улице Полбина в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, девочка осталась без присмотра мамы и выпала из окна, оперевшись на москитную сетку. Ребенок госпитализирован. Установление обстоятельств, ход и результаты проводимой проверки контролирует Люблинская межрайонная прокуратура.

"Родители! Не оставляйте детей без присмотра и помните, что москитная сетка не спасет ребенка от падения из окна", – напомнили в ведомстве.

Ранее на улице Булатниковской ребенок 2021 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. По данным правоохранителей, мальчик был дома вместе со своей бабушкой. Когда женщина отвлеклась, он оперся на москитную сетку и выпал из окна. Ребенка доставили в больницу.