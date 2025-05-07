Ребенок выпал из окна квартиры жилого дома в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В столице на улице Булатниковской ребенок 2021 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, ребенок находился дома вместе со своей бабушкой. Когда женщина отвлеклась, мальчик, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна. Ребенка госпитализировали.

В прокуратуре отметили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Там также призвали не оставлять детей без присмотра в помещении, где открыто окно или есть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть.

"Москитная сетка не спасет ребенка от падения из окна. Помните, безопасность детей зависит только от взрослых", – заключила прокуратура.

Ранее двухлетняя девочка и трехлетний мальчик выпали из окна третьего этажа в Муроме Владимирской области. Детей госпитализировали. При этом врачи не выявили угрозы для их жизни и здоровья.