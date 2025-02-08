08 февраля, 20:01Происшествия
Двое маленьких детей выпали из окна во Владимирской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Двухлетняя девочка и трехлетний мальчик выпали из окна третьего этажа в Муроме Владимирской области. Детей госпитализировали, сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону.
Следователи уже организовали проверку по факту случившегося. По предварительной информации, дети являются братом и сестрой, которых оставили без присмотра. Они самостоятельно открыли окно в квартире, где проживали вместе с родителями, и выпали на улицу.
Уточняется, что врачи не выявили угрозы для их жизни и здоровья.
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