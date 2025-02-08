Двое маленьких детей выпали из окна во Владимирской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двухлетняя девочка и трехлетний мальчик выпали из окна третьего этажа в Муроме Владимирской области. Детей госпитализировали, сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону.

Следователи уже организовали проверку по факту случившегося. По предварительной информации, дети являются братом и сестрой, которых оставили без присмотра. Они самостоятельно открыли окно в квартире, где проживали вместе с родителями, и выпали на улицу.

Уточняется, что врачи не выявили угрозы для их жизни и здоровья.

Ранее омский школьник провалился под лед, когда пытался спасти упавший телефон. Подростку удалось самому выбраться из воды, однако лед вокруг начал раскалываться, и ему пришлось лечь и не двигаться до приезда спасателей. Прибывшая бригада вытащила его с помощью веревки и штурмовой лестницы.