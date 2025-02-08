Мать убитого отчимом мальчика арестована в Калининграде

Фото: vk.com/chernyakhovskadm

Ленинградский районный суд Калининграда принял решение об аресте матери семилетнего мальчика, в убийстве которого обвиняется его отчим, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей инстанции.

Женщине предстоит оставаться под стражей до 3 апреля 2025 года. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя.

Накануне она была задержана. В отношении 30-летней женщины возбудили три уголовных дела об истязании собственных детей, ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию и оставлении в опасности.

По данным следствия, женщина и ее 42-летний супруг с сентября 2023-го по февраль 2025 года подвергали двух малолетних детей избиениям, лишали воды, запугивали и всячески унижали.

Мужчина был задержан 4 февраля подозрению в убийстве пасынка в городе Черняховске. Сообщалось, что отчим избил ребенка, а на следующий день заметил, что тот умер. Тогда мужчина убедил жену обратиться в полицию с заявлением о пропаже мальчика, а сам вывез тело.

Сам задержанный рассказал, что избил ребенка за отказ делать физические упражнения. По предварительным данным, мальчик скончался из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Позже в отношении мужчины было заведено еще одно уголовное дело по подозрению в применении физической силы к 12-летней сестре убитого ребенка.

