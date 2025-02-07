Под Калининградом задержана мать убитого отчимом мальчика

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Мать убитого в Черняховске Калининградской области мальчика задержана в качестве подозреваемой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону.

Как уточняется в сообщении, в отношении 30-летней женщины возбуждены три уголовных дела об истязании собственных детей, ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию и оставлении в опасности. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, женщина и ее 42-летний супруг с сентября 2023-го по февраль 2025 года подвергали двух малолетних детей избиениям, лишали воды, запугивали и всячески унижали. Подозреваемая знала о том, что супруг повредил руку ее 12-летней дочери. При этом она, пытаясь скрыть произошедшее, своевременно не обратилась в медучреждение.

Кроме того, женщина, когда супруг избил ее 7-летнего сына, по совместной договоренности не приняла каких-либо мер по оказанию ему медпомощи. В результате ребенок скончался.

О задержании жителя Калининградской области по подозрению в убийстве пасынка в городе Черняховске стало известно 4 февраля. Сообщалось, что отчим избил ребенка, а на следующий день заметил, что тот умер. Тогда мужчина убедил жену обратиться в полицию с заявлением о пропаже мальчика, а сам вывез тело.

По словам задержанного, он избил ребенка за отказ делать физические упражнения. Предварительно, мальчик скончался из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Позже против мужчины возбудили еще одно уголовное дело по подозрению в применении физической силы в отношении 12-летней сестры убитого ребенка.